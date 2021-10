https://cz.sputniknews.com/20211005/babis-se-priznal-ze-pri-auditu-v-roce-2017-nebyly-brany-v-uvahu-vsechny-jeho-prijmy--16067195.html

Babiš se přiznal, že při auditu v roce 2017 nebyly brány v úvahu všechny jeho příjmy

Babiš se přiznal, že při auditu v roce 2017 nebyly brány v úvahu všechny jeho příjmy

Andrej Babiš se už třetí den nachází pod tlakem kvůli obviněním, že před 12 lety koupil nemovitost ve Francii přes utajované transakce v daňových rájích... 05.10.2021, Sputnik Česká republika

Babiš webu iRozhlas.cz řekl, že auditorská zpráva neobsahovala veškeré jeho příjmy.„Jednalo se o mé vybrané příjmy, takže je potřeba vzít v úvahu, že jsem měl k dispozici i jiné zdaněné finance, které v auditu zohledněny nejsou,“ dodal.Babiš & Pandora papersPodle dokumentů označovaných jako Pandora papers si předseda vlády Andrej Babiš poslal přes offshory 400 milionů korun, za něž následně nakoupil nemovitosti.O dokumenty nazvané Pandora papers se Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (International Consortium of Investigative Journalists) podělilo s britským Guardianem, BBC a dalšími médii po celém světě.Podle Pandora papers Babiš v roce 2009 poslal 15 milionů euro do tří společností, ze společnosti Blakey Finance Limited přes společnost Boyne Holding LLC do společnosti SCP Bigaud nacházející se v Monaku.Babiš na celou věc reagoval a jeho první slova zněla tak, že se jedná o snahu ho před volbami očernit. Následně uvedl, že na radu realitních kanceláří nakoupil nemovitosti ve Francii prostřednictvím offshorových společností. Sdělil, že se nejedná o nic nelegálního. Zároveň ale připustil, že postup sice nebyl vhodný pro politika, nicméně dodal, že tehdy prý v politice nefiguroval.Podle odborníků však celá operace vypadá jako praní špinavých peněz. Babišovi tak údajně hrozí vyšetřování nejen ve Francii, ale i v USA a v ČR.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček Pevně věřím, že Babiš bude Sputnikem ohlodáván i zítra. Odhad - třikrát. 🐸🐸🐸🐸

Jan Václav Taky si myslím, že by se redaktoři mohli zaměřit na něco výživnějšího. Tohle jsou zprávy, o kterých se od víkendu už moc nedočteme. Mají jediný cíl, jako obvykle: špína, špína a špína. Co takhle něco napsat o koncentračních táborech v Austrálii a fašistech, kteří Australský svaz řídí??

