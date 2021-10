Biden podpořil evropskou integraci zemí západního Balkánu

https://cz.sputniknews.com/20211005/biden-podporil-evropskou-integraci-zemi-zapadniho-balkanu--16055571.html

Americký prezident Joe Biden v telefonickém rozhovoru s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou mluvil o nutnosti harmonizace mezinárodního... 05.10.2021, Sputnik Česká republika

Při hledání zdrojů financování svých mnoha biliónových sociálně-ekonomických programů Bidenova administrativa chce do vlasti vrátit daně nadnárodních korporací a domlouvá se se zahraničními partnery na zavedení minimální daně na jejich příjmy bez závislosti na příslušnosti na úrovni minimálně 15 procent.Biden a von der Leyenová vysoce ocenili perspektivní roli obchodně-technologické rady USA- EU, která se 29. září sešla na svém prvním zasedání, které proběhlo v americkém Pittsburghu.Oba politici také projednali situaci na západním Balkánu, Biden vyjádřil podporu pokračování integračních procesů za účasti zemí regionu. Mezi západně-balkánské státy, které usilují o vstup do EU, patří Albánie, Severní Makedonie, Srbsko a Černá Hora. Opravdová jednání probíhají pouze se Srbskem a Černou Horou. Otázka Kosova zůstává nevyřešenou a brání možnému vstupu Srbska do Evropské unie.S von der Leyenovou Biden mimo jiné projednal společný boj s koronavirovou pandemií a globálním oteplováním. Americký prezident také zdůraznil důležitost těsné spolupráce s EU v indo-tichooceánském regionu.Porušení předvolebních slibůPolitika prezidenta USA Joea Bidena vůči Rusku není tak tvrdá, jak původně sliboval. Amerického lídra usvědčil politický pozorovatel Jim Geraghty ve svém příspěvku pro časopis National Review.Připomenul, že v době předvolební kampaně v roce 2020 zaručil Biden nekompromisní opatření na ochranu národních zájmů USA před ruským vlivem. Pohrozil ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, že se bude zodpovídat za hackerské útoky v průběhu voleb v roce 2016.Podle Geraghtyho však ani nové sankce proti ruským právním a fyzickým osobám, ani sliby rozšířit podporu Ukrajiny neprokázaly Bidenovu tvrdost. Autor zdůraznil, že zároveň s těmito opatřeními odmítl prezident velký konflikt s Kremlem a uspěchaně zmírnil své vztahy s Putinem.Navíc Biden prodloužil platnost smlouvy START III a přestal bránit realizaci projektu plynovodu Nord Stream 2. To poslední podle Geraghtyho názoru udělá Evropu závislou na ruském plynu. Kromě toho prezident demokrat zastavil výstavbu ropovodu Keystone XL na hranici USA a Kanady a rozšířil dodávky ropy z Ruska.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

