„Celá maminka.“ Krainová zveřejnila fotografii se synem a šokovala fanoušky

„Celá maminka.“ Krainová zveřejnila fotografii se synem a šokovala fanoušky

Česká topmodelka Simona Krainová se může pyšnit dvěma syny, Maxem a Brunem. Čas od času se navíc podělí o společnou fotografii se svými potomky na sociální... 05.10.2021

Krainová na Instagramu sdílela snímek, na kterém je společně se svým starším synem. Oba se k sobě tulí a do party přibrali i svého psího kamaráda – čivavu.Lidé tak nestačili žasnout nad tím, jak je jí její starší syn podobný. Psali totiž, že ta podoba je opravdu až neskutečná.Spousta reakcí se tak nesla v tom duchu, že je Max krásný po mamince a že je to její dokonalá kopie.Někteří pak dokonce předvídali, že půjde v jejích šlépějích.Pár žen se navíc vrátilo k tomu, co již dříve zaznívalo na adresu Simoniných synů poměrně často.Další fanoušci pak psali, že to Simoně a Maxovi na fotografii opravdu sekne: „Moc vám to sluší.“Kromě toho spousta lidí také souhlasila s tím, co modelka napsala. „Přesně, já si ty lásky přivedla na svět 3,“ uvedla jedna maminka.Ostatní pak poznamenávali, že děti jsou ten nejkrásnější dar, který může žena dostat.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

