Cena plynu v Evropě opět překonala svůj rekord

Futures na plyn v Evropě dosáhly nového rekordu, poprvé totiž přesáhly hodnotu 1200 dolarů za tisíc metrů krychlových. Potvrzují to údaje z obchodování na ICE... 05.10.2021, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že počáteční maximum bylo 1 228,8 amerických dolarů a k 8.17 hod SELČ se kontrakty přiblížily již hranici 1 250 dolarů, což je o 7,6 procenta více, než byla pondělí vypočtená cena.Připomeňme, že cena plynu na evropském trhu v posledních týdnech doslova raketově rostla – pokud se na začátku srpna obchodovaly listiny na dodávky paliva na úrovni 515 dolarů za tisíc metrů krychlových, pak o měsíc později se již vyšplhaly až na 614 dolarů, a do konce září zdvojnásobily svou cenu.Podle odborníků je to dáno nízkou úrovní zaplnění zásobníků plynu na kontinentu, omezenými dodávkami od hlavních dodavatelů a vysokou poptávkou po LNG v Asii.Navíc, na tomto pozadí cena akcií Gazpromu obnovila své historické maximum – více než 382 rublů.Nord Stream 2 AG plní plynem první větev plynovoduVčera jsme informovali o tom, že společnost Nord Stream 2 AG začala naplňovat plynem první větev plynovodu Nord Stream 2, aby bylo možné dosáhnout dostatečného tlaku a pokračovat tak v testování linie, prohlásil operátor.Společnost začala plynovod naplňovat, aby bylo možné prověřit jeho těsnost. Do testování byly také zapojeny speciální přístroje pro provádění vnitřní inspekce. Kromě toho experti provedli vnější prohlídku a prověřili instrumenty. Testy probíhají také na druhé nitce plynovodu.Dánská energetická agentura dříve prohlásila, že jedna z nitek Nord Streamu 2 odpovídá požadavkům a je připravena k zahájení provozu.Zmiňme, že Nord Stream 2 je plynovod vedoucíz Ruska do Německa o kapacitě 55 miliard kubíků ročně. Výstavba byla ukončena na začátku září. Již letošní dodávky by mohly činit až 5,6 miliardy kubíků.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

