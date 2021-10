https://cz.sputniknews.com/20211005/generalni-tajemnik-nato-vyzval-k-zachovani-interakce-s-ruskem-16067309.html

Generální tajemník NATO vyzval k zachování interakce s Ruskem

Generální tajemník NATO vyzval k zachování interakce s Ruskem

Země NATO musí udržovat spolupráci s Ruskem, aby se vyhnuly vypuknutí nové studené války nebo závodů ve zbrojení, řekl generální tajemník NATO Jens... 05.10.2021, Sputnik Česká republika

„Domnívám se, že musíme zachovat spolupráci s Ruskem, protože nepotřebujeme ani novou studenou válku, ani závody ve zbrojení,“ prohlásil Stoltenberg během svého vystoupení na Georgetownské univerzitě.Zároveň uvedl, že vztahy mezi NATO a Ruskem jsou dnes na nejnižší úrovni od studené války.Stoltenberg promluvil o pákách nátlaku na Tálibán*Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg přiznal, že aliance má nyní menší vliv na radikální Tálibán než dříve, ale „nebyl snížen na nulu“.„Samozřejmě jsou zachovány páky nátlaku. Je jich méně než dříve, ale nebyly sníženy na nulu,“ řekl Stoltengberg během svého vystoupení na Georgetownské univerzitě.Generální tajemník aliance také řekl, že by nerad vkládal do Tálibánu nějaké naděje poté, co hnutí převzalo moc v Afghánistánu, ale zdůraznil, že NATO má určitá očekávání ohledně budoucí politiky Tálibánu.Podle jeho slov Spojené státy stáhly svá vojska z Afghánistánu po rozsáhlých konzultacích s dalšími zeměmi NATO, tvrzení o opaku neodpovídají skutečnosti.Generální tajemník NATO řekl, že si přečetl zprávy o tom, že americká strana se údajně rozhodla stáhnout své síly z Afghánistánu bez řádných konzultací s NATO.„Přišli jsme tam společně (země NATO - pozn. red.) a také jsme odtud společně odešli,“ potvrdil generální tajemník aliance.Vztah NATO s ČínouNATO se nesnaží izolovat Čínu a vidí možnosti ke spolupráci s ní v oblasti kontroly zbrojení a klimatu, řekl generální tajemník aliance Jens Stoltenberg.* Teroristická organizace zakázaná v RF

Karel Adam Jens promine, ale myslím že dnes jsou vztahy z Ruskem daleko "studenější" než v době studené války se SSSR. A to ještě nevíme jak bude studená zima a jestli bude čím topit letos v zimě. 2

Jaroslav Machek Myslíš v Rusku,tak tam topit bude určitě čím 😂Jak dopadne EU,Okrajina a juesej nevím,ale pro istotu budu šetřit slivovicu,než napadne sníh a prinde ten arkticky vir.To bude prča,jen mi je luto tych bezdaku.No kam dál uchýlí, když vsade bude kosa,ha?

rusko

čína

afghánistán

