Hnutí ANO se v kauze Pandora Papers postavilo za Babiše. Zákon neporušil, tvrdí Faltýnek

Kolem českého premiéra Andreje Babiše je v posledních dnech ještě větší rušno než obvykle. Vše totiž souvisí s kauzou Pandora Papers. Nyní se k věci vyslovilo... 05.10.2021, Sputnik Česká republika

Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek se k věci vyslovil před jednáním Poslanecké sněmovny. Uvedl, že Babiš dle nějjako podnikatel neporušil zákon a český daňový poplatník o nic nepřišel.Zdůraznil také to, že celý klub za Babišem stojí. Současný vývoj situace je ale prý nepřekvapil.Babiš & Pandora papersPodle dokumentů označovaných jako Pandora papers si předseda vlády Andrej Babiš poslal přes offshory 400 milionů korun, za něž následně nakoupil nemovitosti.O dokumenty nazvané Pandora papers se Mezinárodní konsorcium vyšetřujících novinářů (International Consortium of Investigative Journalists) podělilo s britským Guardianem, BBC a dalšími médii po celém světě.Podle Pandora papers Babiš v roce 2009 poslal 15 milionů euro do tří společností, ze společnosti Blakey Finance Limited přes společnost Boyne Holding LLC do společnosti SCP Bigaud nacházející se v Monaku.Babiš na celou věc reagoval a jeho první slova zněla tak, že se jedná o snahu ho před volbami očernit. Následně uvedl, že na radu realitních kanceláří nakoupil nemovitosti ve Francii prostřednictvím offshorových společností. Sdělil však, že se nejedná o nic nelegálního. Zároveň ale připustil, že postup sice nebyl vhodný pro politika, ale dodal, že tehdy prý v politice nefiguroval.Nicméně, dle odborníků nese celá operace znaky praní peněz. Babišovi tak údajně hrozí vyšetřování nejen ve Francii, ale i v USA a v Česku.Reakce na Babišovu kauzuZa zmínku stojí i to, že na Babišovu kauzu reagovali různí politici. Například opozice jej za tento nákup zkritizovala.Na kauzu reagoval i Pražský hrad. Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček uvedl, že v souvislosti s poklesem volebních preferencí „probruselských koalic“ podobný útok očekával.Podobný názor zastává i ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Podle ní jde o snahu srazit předvolební preference hnutí ANO.Národní centrála proti organizovanému zločinu informovala, že se bude informacemi ohledně Pandora Papers a Babiše zabývat. Bude jednat i ohledně dalších Čechů, jejichž jména se v uniklých dokumentech podle novinářů objevila.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

