Jak je to s uprchlíky a s bezpečností? Mezi Evropany byl proveden průzkum ohledně Afghánistánu

Průzkum, který byl proveden prostřednictvím vyplněného online dotazníku, obsahoval následující otázky:1. Měly by evropské státy přijímat afghánské uprchlíky, kteří ze země utíkají po nástupu Tálibánu k moci?2. Měly by USA přijímat afghánské uprchlíky, kteří ze země utíkají po nástupu Tálibánu k moci?3. Byl vstup vojsk USA a jejich spojenců do Afghánistánu chybou?4. Podmínky stažení amerických vojsk z Afghánistánu zlepšily, zhoršily obraz USA ve vašich očích, nebo neovlivnily váš názor na USA?5. Podle vás se stažením vojsk USA z Afghánistánu úroveň světové bezpečnosti zvýšila, snížila, nebo se nezměnila?Níže uvádíme závěry, ke kterým analytici IFOP na základě průzkumu dospěli:1. Téměř polovina Němců (49 %), více než třetina Francouzů (34 %) a Italů (36 %), 40 % Britů a 41 % Španělů se domnívá, že vstup vojsk do Afghánistánu v roce 2001 byla chybou. Opačný názor zastává 40 % Francouzů, 37 % Němců, 34 % Britů, 46 % Italů a 39 % Španělů.2. Více než třetina Francouzů (35 %), 41 % Němců, 43 % Britů, více než polovina Italů (53 %) a téměř polovina Španělů (47 %) tvrdí, že způsob, jak probíhalo stažení vojsk z Afghánistánu, jim zhoršil obraz Spojených států.3. Více než polovina respondentů ve všech zemích se domnívá, že stažení vojsk z Afghánistánu snížilo úroveň světové bezpečnosti, takový názor zastává polovina Francouzů (50 %), 63 % Němců, více než polovina Britů (53 %) a Španělů (54 %) a 60 % Italů.4. Počet respondentů ve všech zemích, kteří si myslí, že by USA měly přijmout uprchlíky prchající z Afghánistánu kvůli příchodu Tálibánu, převyšuje počet těch, kteří si myslí, že by uprchlíky měly přijmout evropské země: 63 % oproti 46 % ve Francii, 73 % oproti 58 % v Německu, 75 % oproti 67 % ve Velké Británii, 82 % oproti 73 % v Itálii, 85 % oproti 80 % ve Španělsku.Průzkum byl proveden v pěti evropských zemích, přičemž každá z nich reprezentovala populaci starší 18 let. Průzkumu se zúčastnilo celkem 5 032 respondentů:- Francie: 1 002 osob.- Německo: 1 011 osob.- Velká Británie: 1 004 osob.- Itálie: 1 007 osob.- Španělsko: 1 008 osob.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.*Teroristická organizace zakázaná v Rusku

