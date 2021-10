https://cz.sputniknews.com/20211005/karta-vytazena-z-kapsy-pred-volbami-klaus-okomentoval-rozruch-kolem-pandora-papers-a-babise-16056784.html

„Karta vytažená z kapsy před volbami.” Klaus okomentoval rozruch kolem Pandora Papers a Babiše

„Karta vytažená z kapsy před volbami.” Klaus okomentoval rozruch kolem Pandora Papers a Babiše

Část dokumentů zveřejněných Českým centrem pro investigativní žurnalistiku týkajících se nákupu Andrejem Babišem nemovitosti ve Francii přes offshory způsobila... 05.10.2021, Sputnik Česká republika

Bývalý český prezident Václav Klaus netají svůj skeptický pohled vůči politickému vývoji v republice před volbami do Poslanecké sněmovny. V pořadu 360° na CNN Prima NEWS Klaus opakovaně varoval před sesunem doleva a nárůstem podpory Pirátů v Česku, proti těmto tendencím se podle exprezidenta braní jen málokdo. Všechny velké politické strany či uskupení v České republice se totiž obávají ztráty svých preferencí, myslí si Václav Klaus.Někdejší hlava českého státu přirovnává politický vývoj v Česku k tomu, co se momentálně odehrává v sousedním Německu. Podle jeho slov Německo zažívá obdobný sesun směrem doleva jako i Česká republika, Klaus proto očekává, že sněmovní volby se budou podobat volbám v Německu, v nichž tamní levice a Zelení upevnili své pozice.Hra proti Babišovi je účelováKlaus kritizuje tzv. personifikaci politiky v Česku, jehož důsledkem se stává zanedbávání analýzou idejí a programů jednotlivých politických stran, to se týká i hodnocení politiky hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem, které v podstatě zůstalo na pozadí tématu antibabiš.Český exprezident nevynechal ani aktuální téma zveřejněných dokumentů nazvaných Pandora Papers, z nichž vyplývá, že Andrej Babiš měl poslat přes offshory kolem 400 milionů korun s tím, aby je pak využil pro nákup nemovitostí ve Francii. Podle Klause nejde o nic jiného, než o snahu ovlivnit volby. Podle slov Klause vůči offshorům vždy měl a má kritický postoj, přiznává však, že jde o standardní a častou praxi v rámci světového trhu. V souvislosti s tím podotkl, že existují tisíce českých firem, které využívají offshory a vůči nimž v podstatě nikdy nebyla přijímána žádná opatření, ale zveřejnění informací spojených s Babišem je bezpochyby součástí volební kampaně.Kauza BabišePodle dokumentů označovaných jako Pandora Papers si předseda vlády Andrej Babiš poslal přes offshory 400 milionů korun, za něž následně nakoupil nemovitosti.O dokumenty nazvané Pandora Papers se Mezinárodní konsorcium vyšetřujících novinářů (International Consortium of Investigative Journalists) podělilo s britským Guardianem, BBC a dalšími médii po celém světě.Podle Pandora Papers Babiš v roce 2009 poslal 15 milionů euro do tří společností, ze společnosti Blakey Finance Limited přes společnost Boyne Holding LLC do společnosti SCP Bigaud nacházející se v Monaku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Lumir Balvin Klaus potvrdil učení našeho pana učitele Ing. L. Balvína, ale i Sokrata, Husa, Štúra, že ve společnosti, ve které muži odevzdali svoje práva ženám, svět ovládají pomlouvačky, -či. Ovládají lidi, kterým zvrácená proti - rodinná politika znižuje IQ o 7 bodu směrem ke zvířatum. Znižuje IQ každou generaci víc 0

Zdeněk Krátký Mezinárodní konsorcium vyšetřujících novinářů ví o kauze Pandora Papers 12 let. Naše "opozice" oprašuje tuto záležitost v předvečer voleb a jen dement s IQ planktonu to nevnímá, jako podpásovku. 0

