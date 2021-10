https://cz.sputniknews.com/20211005/lidstvu-byla-predpovezena-globalni-krize-behem-letosni-zimy-16063927.html

Lidstvu byla předpovězena globální krize během letošní zimy

Lidstvu byla předpovězena globální krize během letošní zimy

Vzestup cen energií a problémy s dodávkami mnoha druhů zboží ohrožují celý svět vážnou krizí během letošní zimy, píše Michael Winfrey, novinář agentury... 05.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-05T22:39+0200

2021-10-05T22:39+0200

2021-10-05T22:39+0200

svět

čína

francie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/237/83/2378315_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_84a2c96ba64eff03c9edc8a97a8a5c93.jpg

Autor uvedl, že pandemie koronaviru se stala pro lidstvo velkou krizí. To se promítá do problémů s dodávkou většiny druhů zboží, od obilí až po počítačové čipy.V letošním roce však v některých zemích vznikly další problémy. Například v Británii je akutní nedostatek paliva a regály v supermarketech jsou kvůli nedostatku řidičů prázdné.Tuto zimu teplotní režim na severní polokouli ovlivní různé trhy, a pokud se splní nejpesimističtější předpovědi meteorologů, pak nedostatek energetických zdrojů povede ke krizi v plném rozsahu, vysvětluje publikace.Autor upozornil na začátek „rvačky“ o zdroje: Čína nařídila zajistit dodávky uhlí přesahující kvóty, což vedlo k rekordnímu zvýšení cen plynu a elektřiny v Evropě. To následně vedlo k uzavření největší skleníkové sítě kontinentu v Nizozemsku, což se může odrazit na zásobování potravinami.Ve Francii úřady zakázaly zvyšování regulovaných sazeb za plyn a snížily daně z elektřiny. Celosvětové zásoby pšenice navíc klesají a prognózy produkce obilí se stále zhoršují.Winfrey na závěr poznamenal, že loňská zima byla velmi těžká kvůli pandemii, a upozornil, že zlepšení situace se nedá očekávat ani letos.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211005/na-ukrajine-prozradili-plan-na-zachranu-zeme-v-zimnim-obdobi-16061925.html

Karel Adam Tak to by měla ta rozumnější část lidstva navázat přátelské vztahy s Vláďou Putinů, tam mají ještě všeho dost a prodávají zatím levně, tedy někomu. 2

1

čína

francie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

čína, francie