Milan Krajča: Chceme lidem dát dostupné bydlení, ale připomínají nám fronty na banány a brambory

Když poslední předvolební průzkumy ukázaly, že se komunisté přece jen dostanou do parlamentu, hněv liberální společnosti se na jejich stranu sesypal s novou... 05.10.2021, Sputnik Česká republika

Petr Honzejk, komentátor Hospodářských novin, je připraven volby 2021 označit za historické, pokud „poslední bitva komunistů o přežití“ skončí jejich krachem… „Radši by si poslechli, co konkrétně nabízíme. Je to hlavně řešení nemocného bytového problému,“ poznamenal v rozhovoru pro Sputnik místopředseda KSČM, publicista Milan Krajča:Nedostupné a předražené bydlení je jedním ze zásadních problémů nejen v Praze, ale také na řadě dalších míst České republiky. Příčin současné neutěšené situace je celá řada. Patří k nim nedostatečná bytová výstavba, privatizace bytového fondu v minulých desetiletích, spekulace s byty, deregulace nájemného i nehorázné zisky developerů. Prodejní cena nových bytů v hlavním městě Praze je v současnosti opravdu okolo neuvěřitelných 120 tisíc korun za metr čtvereční. Mladí lidé tak nemají kde zakládat rodiny, studenti se tísní ve sdílených pokojích, mnozí lidé bydlí na ubytovnách a starší lidé jsou nuceni se stěhovat ze svých dlouholetých domovů, protože jim důchody nestačí na nájem. Poctiví pracující se musí na celý život zadlužovat u bank, aby mohli bydlet ve svém. Nedostatek stabilního bydlení pak vede k růstu zadluženosti domácností a pádu mnohých do exekuční pasti. Bezdomovectví je pak jedním ze symbolů dnešní mizérie. Pro nás komunisty je zajištění dostupného bydlení pro všechny dlouhodobou prioritou.Každý český politik, každá strana před volbami slibuje zlepšení života občanů, zejména vyřešení bytového problému. Ale zároveň vždy zapomínají říci, kde na to najdou peníze. Máte představu o tom, kde vzít peníze na likvidaci bytové krize, například v Praze?Říkáme zcela jasně, že řešením je opětovné nastartování výstavby veřejného bydlení. Stát se musí stát největším developerem, který bude stavět dostupné a kvalitní bydlení a nabídne ho seniorům, studentům a pracujícím rodinám. Zároveň hodláme podpořit rozvoj družstevního bydlení. Bytová družstva totiž mají v naší zemi hlubokou tradici. Je správné pomoci jejich rozvoji potřebnou úpravou zákonů i skrze státní půjčky a dotace. V našem programu řešíme i příjmovou stránku rozpočtu, proto chceme například zavést miliardářskou daň a také zabránit soustavnému vyvádění stomiliardových zisků z České republiky do zahraničí. Právě z těchto zdrojů můžeme financovat mimo jiné i naše plány na dostupné bydlení.Často používáte termín „socialismus“. Nepleťme si ale pojmy, máte na mysli švédský model nebo minulé zkušenosti zemí takzvaného socialistického bloku?Pro naši stranu je socialistická zkušenost z minulého století v Československu ale i v Sovětském svazu a dalších socialistických zemích střední a východní Evropy mimořádně důležitá. Pochopitelně k ní ale nepřistupujeme nekriticky. I tak ale ukazuje, že zde existuje reálná možnost alternativy k současnému kapitalistickému systému. I proto v našem volebním programu zdůrazňujeme, že naším strategickým cílem je i nadále socialismus.Vraťme se však k problému s bydlením. Pražský primátor Zdeněk Hřib o tom hodně mluví a navrhuje způsoby, jak problém v hlavním městě vyřešit. Se kterými z jeho návrhů souhlasíte a co se vám zdá nereálné a neproveditelné?Primátor Hřib bohužel o řešení bytové krize, podobně jako v řadě jiných otázek, pouze mluví. Doposud neudělal vůbec nic. Před několika dny s velkým humbukem oznámil, že hlavní město Praha připravuje výstavbu 300 bytů. To je ale naprosto nedostatečné a v porovnání s tím, co je třeba udělat, až tragikomické. Podle nás a řady odborníků je třeba stavět desítky tisíc bytů ročně, jak to bylo mimochodem naprosto běžné období socialismu, a ne pouhé tři stovky.Zde je další způsob, jak vyřešit problém s bydlením v Praze, ale ne pro občany Prahy, a pro… afghánské uprchlíky. Primátor navrhuje, aby jim bylo zajištěno městské bydlení, zjevně sociální, na to si ale dělají nárok obyvatelé města. Váš komentář?Praha opravdu nabídla byty afghánským spolupracovníkům české armády z nedávno skončeného období, kdy se naši vojáci podíleli na okupaci Afghánistánu. Místo takových pochybných gest by se vedení Prahy mělo opravdu věnovat například řešení bytové krize. Zaměřit se na městskou a družstevní bytovou výstavbu, snížit nájemné, řešit prázdné chátrající budovy, zamezit skupování bytů spekulanty pro kšeftování. Jenže vedení Prahy má jiné priority než starost o život Pražanů. A není to poprvé.Poslední průzkumy ukazuji, že komunisté do se Poslanecké sněmovny dostanou. Pokud Andrej Babiš zůstane premiérem, budete znovu podporovat vládu?Ani v minulém období jsme vládu nepodporovali, ale po velké diskusi uvnitř naší strany pouze tolerovali. I tuto toleranci jsme v dubnu tohoto roku ukončili, protože ze strany hnutí ANO pana Babiše nebyly plně naplněny dohody, kterými jsme naši toleranci podmínili. Co se týče následujícího období, je těžké předjímat, jak dopadnou parlamentní volby a jaké bude rozložení sil v naší Poslanecké sněmovně. Nyní děláme vše proto, aby komunisté byli v parlamentu zastoupeni i v dalším období jako strana hájící objektivní zájmy většiny lidí v naší zemi. Náš další postup bude pochopitelně vycházet z volebních výsledků, rozložení sil v Parlamentu i ochotě dalších stran ke spolupráci. Všeobecně ale platí, že jsme v rámci prosazovaní našeho programu připraveni spolupracovat se stranami napříč českým politickým spektrem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

