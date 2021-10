https://cz.sputniknews.com/20211005/muze-za-mrtve-behem-covidove-pandemie-babis-nove-video-spolku-neschopnost-zabiji-tvrdi-ze-ano-16064540.html

Může za mrtvé během covidové pandemie Babiš? Nové video spolku Neschopnost zabíjí tvrdí, že ano

Na internetu se objevilo velmi emotivní video, v němž lidé sdílejí své velmi osobní prožitky z pandemie koronaviru a které dost často cílí na premiéra Andreje... 05.10.2021, Sputnik Česká republika

V České republice od 1. března 2020, kdy epidemie v zemi vypukla, hlásí 1 694 910 případů nákazy koronavirem, přičemž celkem 30 483 osob na nemoc zemřelo. Možná i kvůli těmto děsivým číslům vzniklo v ČR video, které se zaměřuje na to, co v zemi koronavirus způsobil. Na záběrech, sdílených na webu a profilech iniciativy Neschopnost zabíjí, lidé vzpomínají na nejtragičtější momenty, které s sebou pandemie přinesla. A za hlavního viníka je označován premiér Babiš.A k následkům pandemie se vyjadřují další lidé. Jedna z žen dokonce obvinila premiéra ze smrti svého otce.Bohužel velmi obdobnou zkušenost s úmrtím má i další vystupující, která uvádí, že by její otec mohl přežít, kdyby vláda nezačala nesmyslně rozvolňovat loni v prosinci.Kromě výpovědi „postižených“ osob koronavirem video obsahuje také statistiky úmrtí v souvislosti s koronavirem v Česku a v dalších zemích. V Česku na virus zemřelo přes 30 tisíc lidí, zatímco v téměř čtyřnásobně větším Polsku šlo o asi 21 tisíc úmrtí. Německo mělo dokonce mrtvých „jen“ necelých 11 800.Na záběrech se mimo jiné objevila také lékařka, která si myslí, že Babiš oddaloval přísná opatření z důvodu krajských voleb, které se konaly na začátku října.Mimo to autoři videa vyzdvihují i velmi chaotickou komunikaci a neustálé měnění ministrů zdravotnictví. Mnohým se nelíbí ani Babišova slova z konce srpna loňského roku, kdy premiér prohlásil, že Česká republika je „best in covid“. Lidé na videu ale tvrdí, že „kdybychom byli alespoň průměrní, tak 13 000 lidí mohlo žít“.Autoři spolku také vyslovili přesvědčení, že ač je Babiš pracovitý, spí 4 hodiny denně a dokáže se zaobírat tisíci věcmi najednou, do čela státu lidé potřebují někoho jiného, aby příští krize neskončila stejně tragicky jako tato.Reakce na sociální sítiPokud jde o to, jak uživatelé internetu a sociálních sítí reagovali na vzniklé video, lze říci, že se rozdělili doslova na dva tábory. Někteří se například plně ztotožnili s tím, že za vše může Babiš.Někteří pak poukazovali na to, jak dobře je video zpracováno: „Neuvěřitelně kvalitní, silné a emotivní. Dobrá práce. Mám z toho husí kůži!“Vzhledem k tomu, že video má tak trochu za cíl povzbudit lidi, aby šli k volbám, někteří se ptají, jaká volba bude lepší než Babiš.Pár lidí pak poukazovalo na to, že co se týče videa, jde jen o další pokus v rámci „antiBabiš kampaně“.A našli se i obhájci současného premiéra. Někteří dokonce zavzpomínali na období před rokem: „Nezačal Babiš rozvolňovat, protože ostatní politické strany to tak chtěly?“I jiní si myslí, že není třeba vinu svalovat jen na vládu a toho, kdo stojí v jejím čele.

Červenáček Kdo kamenem hází, ať odpoví na tuto otázku: Byl by někdo schopen řešit nákazu bez nadbytečných úmrtí ? 🐸🐸🐸🐸

1

