Na Ukrajině prozradili plán na záchranu země v zimním období

Pro zabránění deficitu plynu v zimě dostane společnost Naftogaz od Operátora plynovodního systému Ukrajiny 48 miliard hřiven (1,8 miliardy dolarů) na nákup... 05.10.2021, Sputnik Česká republika

Jak podotýkají noviny, jednou z výzev pro nové řízení Naftogazu bude topná sezóna v podmínkách nedostatku čtyř miliard kubíků plynu, místo potřebných 19 miliard mají na Ukrajině pouhých 15.Za nynějších spotových cen plynu bude nákup takového objemu Ukrajinu stát více než 120 miliard hřiven (kolem 4,5 miliardy dolarů), uvádí se v článku. „I když se kotace několikanásobně sníží, na chybějící čtyři miliardy kubíků bude Naftogaz potřebovat desítky miliard hřiven,“ podotýkají noviny.Řešením tohoto problému, jak píše Ekonomická pravda, je usnesení ukrajinské vlády, podle něhož zaplatí Operátor plynovodního systému Naftogazu kompenzaci za ztrátu kontroly nad plynovodním systémem v důsledku loňského unbundlingu (rozdělení). Podle informací od zdrojů novin bude celková částka kompenzace činit 51 miliard hřiven, její hlavní část – 48 miliard – zaplatí Operátor plynovodního systému Ukrajiny. Až donedávna se plánovalo, že tuto částku bude operační společnost splácet stejnými díly po 9,6 miliardy hřiven v průběhu pěti let, nynější koncepce ale předpokládá zaplacení celé částky do konce tohoto roku.„Z této částky má Operátor na svých kontech pouhých 30 miliard hřiven. Chybějících 18 miliard si nejspíše vypůjčí,“ oznámil zdroj novin v Naftogazu. Přitom, jak podotýká Ekonomická pravda, v Operátoru plynovodního systému Ukrajiny „nejsou nadšeni“ naplánovanou mimořádnou výplatou. „Proč nutit Operátora k tomu, aby odevzdal všechny své peníze najednou a navíc si bral půjčky? Protože Naftogaz nemá za co kupovat objemy plynu potřebné pro topnou sezonu, o čemž společnost bez okolků mluví veřejně,“ vysvětluje Ekonomická pravda.V minulém roce přešla Ukrajina na evropská pravidla řízení plynovodního systému – pro řízení plynovodního systému byla založena zvláštní operační společnost (Operátor plynovodního systému Ukrajiny). Po schválení patřičného zákona začalo jeho oddělení (unbundling) od Naftogazu. Tato procedura byla ukončena v lednu roku 2020.Od roku 2015 nekupuje Kyjev ruský plyn přímo, ale fakticky ho vykupuje od Evropy. Od začátku září roku 2020 přešla Ukrajina k nákupu ruského plynu podle virtuální reverze a asi polovina tranzitních objemů zůstává teď na území Ukrajiny. Až do roku 2020 tomu bránila tranzitní dohoda s Gazpromem: Ukrajina se zavázala přejímat plyn na hranici s Ruskem a odevzdávat ho společnosti Gazprom Export na hranici s EU. Proto Kyjev využíval fyzické reverze z EU, což přivádělo ke zdražení modrého paliva.V Naftogazu Ukrajiny přitom tvrdili, že přímý import plynu z Ruska by ohrozil svrchovanost země.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

