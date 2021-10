https://cz.sputniknews.com/20211005/nezavisle-vysetrovani-odhalilo-216-000-pripadu-pedofilie-uvnitr-francouzske-katolicke-cirkve-16058910.html

Nezávislé vyšetřování odhalilo 216 000 případů pedofilie uvnitř francouzské katolické církve

Nezávislé vyšetřování odhalilo 216 000 případů pedofilie uvnitř francouzské katolické církve

Ve francouzské katolické církvi od roku 1950 operovalo přibližně tři tisíce pedofilů, píšou média s odvoláním na francouzskou nezávislou komisi vyšetřující... 05.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-05T14:33+0200

2021-10-05T14:33+0200

2021-10-05T14:33+0200

svět

francie

skandál

násilí

pedofilie

sexuální obtěžování

katolická církev

sexuální zneužívání

biskup

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/16059444_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_15e3735987f035932d8ae02946735381.jpg

Vedoucí nezávislého vyšetřování Jean-Marc Sauve uvedl, že ve Francii během 70 let bylo členy katolického duchovenstva zneužito přibližně 216 000 dětí.Podle něj došlo k systémové nedbalosti a mlčení o případech zneužívání ze strany osob na vrcholu katolické hierarchie.Na online prezentaci výsledků vyšetřování Jean-Marc Sauve poznamenal, že problém stále přetrvává. Francouzský prokurátor nyní obdržel důkazy o 22 případech násilí, u nichž je stále možné zahájit trestní řízení. Kněží zapojení do těchto zločinů jsou totiž stále naživu.Nezávislá komise začala pracovat v roce 2018 v důsledku skandálů v kostelech v jiných zemích. Na vyšetřování se podíleli lékaři, sociologové, historici a teologové, kteří prozkoumali řadu církevních, soudních a policejních archivů a také vyslechli více než 6 500 obětí a svědků zločinů.Připravená zpráva, která má téměř 2 500 stran, mimo jiné zjistila, že „naprostá většina“ obětí byli chlapci před dospíváním z nejrůznějších sociálních vrstev.Skandály v katolické církviŘímskokatolickou církví v posledních letech zmítají skandály spojené se sexuálním zneužíváním dětí ve více zemích. Papež František opakovaně vyzývá k přísnému potrestání těch, kteří se dopustí sexuálního zneužívání nezletilců.Papež František v této souvislosti změnil církevní zákonodárství a zajistil, aby všichni členové duchovenstva v případě zapojení do sexuálního obtěžování nesli odpovědnost za své činy.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210924/kradez-za-milion-na-slovensku-vzacnou-knihu-ze-17-stoleti-zfalsovali-a-ukradli-farari-15939008.html

ignác Teď ještě vyšetřit kolik takových případů je v západních bankovních, politických a manažerských kruzích. Vzhledem k tomu, že když v Británii obviníte jakožto oběť pedofilie skutečné pedofily z mocenských kruhů v tichosti bez zájmů médií dostanete 28 roků žaláře na tvrdo. Více jak za brutální vraždu. Je tedy evidentní, že systém exemplárně odstrašuje, protože tají něco hodně odporného. 1

ignác Režisér Pasolini se v těch kruzích pohyboval, začal točit o jejich odpornostech film a musel zemřít a to dříve než film dokončil. Západu vládnou absolutně zvrácení a všeho schopní arciuchyláci. Pravdu se o nich dozvíme až tehdy, když příjdou díky Rusku, Číně a emancipovanému světu o moc, která jim umožňuje svá zvěrstva zakrývat. I u nás Kuřimská kauza odhalila tuto skrytou realitu, v které čeští havlisti przní děcka a neštítí se ani kanibalismu. 1

4

francie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francie, skandál, násilí, pedofilie, sexuální obtěžování, katolická církev, sexuální zneužívání, biskup