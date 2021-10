https://cz.sputniknews.com/20211005/plackova-ma-po-tezkem-obdobi-duvod-na-oslavu-i-s-manzelem-se-tesi-z-prirustku-do-rodiny-16053012.html

Plačková má po těžkém období důvod na oslavu. I s manželem se těší z přírůstku do rodiny

Česká i slovenská média nedávno přinesla informace o tom, že Zuzana Plačková a její manžel René Strausz byli zadrženi a čelí obvinění z obchodování s drogami... 05.10.2021, Sputnik Česká republika

O víkendu si známá slovenská dvojice připomenula šesté výročí svatby.„Dneska máme 6. výročí naší svatby, lásko, velmi tě miluji. Láska je to nejlepší, co může být, když ji myslíte vážně od srdce, pěkný den @queen.plackova,“ vzkázal své manželce Strausz prostřednictvím svého účtu na Instagramu.Na instagramovém účtu Plačkové se objevila fotografie jejich nové ratolesti. Manželský pár si totiž pořídil malé prasátko Tinky.„Naše malá láska #tinky,“ napsala Plačková na svém účtu Instagramu.Podle všeho to teď vypadá tak, že prasátko Tinky bude novou hvězdou Instagramu Plačkové. Sama influencerka přiznává, že je z prasátka paf.A jak zareagovali na tuto novinku sledující?„Jéééj, ale je ta nová antikoncepce rozkošná,“ napsala jedna ze sledujících.„Nic hezčího jsem neviděla,“ praví další sledující.Někteří se také zajímali o to, o jaký druh prasátka se jedná.„Zuzi, jaká je to rasa, to prasátko Tinky??“ ptá se další.Někteří sledující měli trochu obavu z budoucnosti prasátka.„A když budou větší? Protože ono zase dvě cca 40-100kilová prasátka asi doma úplně nechceš,“ ptá se další.„Ne že ho dáte pak do jelítek,“ obává se další uživatelka.„Už jsem se dívala, kolik stojí takové prasátko. Tohle přinesu domů, spím pod mostem,“ praví další.Zadržení Plačkové a StrauszeKrálovnu slovenského Instagramu Zuzanu Plačkovou a jejího manžela Reného Strausze nedávno zadržela policie. Oba byli následně obviněni z drogové trestné činnosti a členství ve zločinecké skupině. Prokurátor podal návrh na vazební stíhání podnikatelky, jejího manžela a několika dalších osob.„Během domovních prohlídek zajistili policisté více než devět kilo metamfetaminu, z nichž by se dalo vyrobit minimálně 90 tisíc jednorázových dávek drogy. Zajistili i zbraně, střelivo, cigarety a více než 70 000 eur,“ stálo v oficiálním vyjádření slovenské policie.Plačková a dalších čtrnáct lidí bylo nakonec obviněno. Média totiž uvádí, že se v domě Plačkové a Strausze našlo šest mobilních telefonů, notebook a občanský průkaz na jméno Mário Herák. TV Markíza navíc tvrdí, že tuto instagramovou královnu měla odposlouchávat tamní policie. Plačková si spolu se svým manželem ale stojí za tím, že drogy neberou a ani je neprodávají.Uvádělo se, že obviněným hrozí vysoké tresty. Dokonce se dříve spekulovalo o tom, že by Plačkovou mohlo čekat doživotí. Soud nakonec rozhodl, že manželé zůstávají stíhaní na svobodě, protože soudce nepokládal důkazy dostatečné k tomu, aby skončili ve vazbě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

