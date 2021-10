https://cz.sputniknews.com/20211005/pojdme-babisovi-splnit-sen-premieruv-vyrok-o-moznem-konci-v-politice-rozhybal-opozicni-politiky-16058618.html

Pojďme Babišovi splnit sen. Premiérův výrok o možném konci v politice rozhýbal opoziční politiky

Pojďme Babišovi splnit sen. Premiérův výrok o možném konci v politice rozhýbal opoziční politiky

Předseda vlády Andrej Babiš během svého pondělního rozhovoru na Frekvenci 1 pronesl slova, která vzbudila naděje v opozičním táboru. Český premiér totiž dal... 05.10.2021, Sputnik Česká republika

Šéf hnutí ANO a současný český premiér Andrej Babiš si v politice přeje bud’ hrát první housle anebo nehrát vůbec. Na rozdíl od řady svých oponentů Babiš není ochoten trávit léta na opoziční lavici, o čemž otevřeně promluvil v rozhovoru na Frekvenci 1. Podle jeho slov v případě, že bude muset opustit vládu a odejít do opozice, tak v politice raději skončí.Babiš se vyjádřil také k možnosti ucházet se o prezidentský úřad. I když se občas spekuluje o možném budoucím boji šéfa ANO o Hrad, Babiš tvrdí, že to jej moc nezajímá.Opozice mobilizuje voličePolitičtí soupeři Babiše nenechali premiérova slova bez reakce, řada z nich na sociálních sítích poznamenala, že tento výrok je dobrou motivací pro jejich voliče k tomu, aby šli k volbám. Předseda ODS uvedl, že slova premiéra se dají vnímat jako výzvu.Obdobným způsobem se vyjádřil i europoslanec Tomáš Zdechovský, který vyzval české voliči k tomu, aby ukončili působení Babiše v politice.Další členka koalice Spolu a kandidátka ve volbách do Poslanecké sněmovny Lenka Kohoutová se ztotožnila s postojem svých partnerů a vyzvala k hlasování proti Babišovi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Otázkou je zda chceme vlka nažraného a tím možná lenivého nebo smečku hladových a agresivních vlků, ani Hamlet neměl takové dilema. 2

Zdeněk Krátký Sen o spoluchrochtání u plných koryt se nevyplní. Vládu bude sestavovat nejsilnější strana, a tento slib president Zeman zřejmě neporuší. Bude na Babišovi, koho pozve do vládní koalice, aby měl většinu ve sněmovně. 1

andrej babiš, politika