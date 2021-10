https://cz.sputniknews.com/20211005/protidrogova-politika-cr-je-na-pokraji-zniceni-experti-volaji-po-rezignaci-koordinatorky-vedralove-16062587.html

Protidrogová politika ČR je na pokraji zničení. Experti volají po rezignaci koordinátorky Vedralové

Asociace nestátních organizací (ANO) dnes zveřejnila prohlášení, ve kterém vyzvala národní protidrogovou koordinátorku Jarmilu Vedralovou k rezignaci. Experti... 05.10.2021, Sputnik Česká republika

Jak upozorňuje daná asociace, v poslední době seřada odborníků rozhodla opustit vládní protidrogový odbor. Na konci října ve funkci končí i dlouholetý šéf Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík. To bylo pro reakci asociace stalo poslední kapkou, píše ČTK.Jarmila Vedralová řídí protidrogový odbor úřadu vlády od srpna 2018. Její jmenování však již tehdy hned vyvolalo nesouhlasné reakce expertů i kritiku opozičních Pirátů.Dnes poskytovatelé adiktologické péče poukazují zejména na nekompetentnost Vedralové, v důsledku čehož se rozpadají odborné týmy a zhoršuje se monitoringa a zajištění služeb.Experti se obávají, že se vládní protidrogový odbor přesune pod resort zdravotnictví, a tím se fungování adiktologických služeb výrazně oslabí. Varují, že tak může dojít k výraznému nárůstu počtu závislých či nakažených žloutenkou, virem HIV i dalšími chorobami a krůstu výdajů na zdravotnictví, policii a justici.Podle podkladů k zákonu by v Česku závislost na tabáku mohla hrozit 2,4 milionu lidem, na alkoholu je to pak asi 800 000 lidí a na hraní asi 290 000 lidí. Další desítky tisíc osob jsou závislé na nelegálních drogách. Experti poukazují na to, že závislosti mají dopad na zdraví, vztahy i práci. Stát pak má zvýšené výdaje a tratí na příjmech.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

