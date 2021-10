https://cz.sputniknews.com/20211005/spolecnost-nord-stream-2-ag-podala-odvolani-proti-soudnimu-rozhodnuti-o-plynovodu-16059977.html

Společnost Nord Stream 2 AG podala odvolání proti soudnímu rozhodnutí o plynovodu

Společnost Nord Stream 2 AG se odvolala proti rozhodnutí düsseldorfského soudu o nevynětí společnosti Nord Stream 2 ze směrnice EU o plynu.

Normy směrnice zejména vyžadují oddělení funkcí těžby plynu a jeho přepravy a rovněž umožňují přístup alternativních dodavatelů k části kapacit. Německý regulační orgán má však při dodržení první podmínky právo umožnit Gazpromu naplnit potrubí na 100 %.Společnost Nord Stream 2 AG je provozovatelem Nord Stream 2, jehož jediným akcionářem je Gazprom. Evropští partneři projektu - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper a Wintershall - poskytli financování. Společnost Nord Stream 2 AG v červnu požádala německou federální agenturu pro rozvodnou síť o registraci jako nezávislý provozovatel nového plynovodu.Provozovatel začal naplňovat plynem první linku Nord Stream 2Provozovatel Nord Stream 2 začal plnit první linku plynovodu palivem, což je nezbytné k dosažení požadovaného tlaku pro další testování, upřesnili v Nord Stream 2 AG.Společnost dokončila závěrečné práce před uvedením do provozu za účelem kontroly neporušenosti plynovodu, včetně toho, že specialisté provedli inspekci uvnitř potrubí pomocí speciálních diagnostických nástrojů. Kromě toho dokončili externí vizuální a instrumentální prověrku.Jak vysvětlila tisková služba společnosti Nord Stream 2 AG agentuře Sputnik, linka bude naplněna z ruských pozemních zařízení. To bude vyžadovat přibližně 300 milionů metrů krychlových plynu k dosažení tlaku v potrubí 100 barů na výstupu na pobřeží Německa.Závěrečné práce na druhé lince pokračují.„Plynovod byl postaven a nezávisle certifikován v souladu s platnými technickými a průmyslovými normami, aby byl zajištěn jeho spolehlivý a bezpečný provoz,“ uvedli ve společnosti.Dánská energetická agentura již dříve uvedla, že jedna z linek splňuje všechny požadavky, je připravena ke spuštění.Na pozadí zpráv o naplňování klesla cena listopadových futures podle indexu TTF na úroveň 1123,9 dolaru za tisíc metrů krychlových, poté však stoupla na 1159,3 dolaru. Předtím se blížila k hranici 1200 dolarů.Nord Stream 2 je plynovod z Ruska do Německa s kapacitou 55 miliard metrů krychlových ročně. Stavba byla dokončena začátkem září. Objem dodávek v letošním roce může činit 5,6 miliardy metrů krychlových.V červnu společnost Nord Stream 2 AG požádala německou federální síťovou agenturu o certifikaci jako nezávislý provozovatel, což odpovídá pravidlům třetího energetického balíčku Evropské unie. EU zejména požaduje, aby se do těžby a přepravy plynu potrubím zapojily různé společnosti.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko

