Sulík zveřejnil fotku konceptu prvního vodíkového auta SR v pavilonu v Dubaji. Přišla však kritika

Sulík zveřejnil fotku konceptu prvního vodíkového auta SR v pavilonu v Dubaji. Přišla však kritika

V Dubaji byl včera se zpožděním otevřen slovenský pavilon v rámci světové výstavy EXPO 2020. Slovenský vicepremiér a ministr hospodářství Richard Sulík (SaS)... 05.10.2021, Sputnik Česká republika

slovensko

kritika

dubaj

automobily

vodík

richard sulík

Slovenský pavilon na světové výstavě v Dubaji byl otevřen v pondělí 4. října. Informovala o tom mediální zástupkyně slovenské expozice Lucia Mozolová. Uvádí se, že mezi prvními ,kdo navštívili pavilon, byli ministr hospodářství Richard Sulík (SaS) a ministr životního prostředí SR Ján Budaj (OĽaNO) se svou delegací a s velvyslancem Slovenska ve Spojených arabských emirátech Michalem Kováčem.O celé akci pak Sulík informoval na svém facebookovém účtu.Zmiňme, že výstava Expo Dubai 2020 začala 1. října a je zaměřena na téma Klima a biodiverzita. Organizátoři připravili program zaměřený na témata udržitelného rozvoje, ochrany biodiverzity či obnovy rovnováhy na Zemi. Mediální zástupkyně slovenské expozice Mozolová uvedla, že návštěvníci si budou moci v rámci slovenského pavilonu prohlédnout například 3D model čištění oceánů - Osmý světadíl, koncept vodíkového super sportovního automobilu či vodíkový autobus.Reakce na sociální sítiI když měl Sulík z nového vodíkového auta velkou radost, ne všichni uživatelé internetu dokázali jeho pocity sdílet.A další uživatel pak napsal: „My bychom byli hrdí, pokud bychom dokázali na Slovensku slušně a důstojně žít.“Velká část lidí pak upozorňovala na to, že takové auto si rozhodně nebudou moci dovolit běžní občané.„Auto vypadá tak, že si ho může dovolit každý běžný občan Slovenské republiky…“ poznamenávali ironicky další a jiní dodávali: „To si určitě bude moci dovolit každá průměrná rodina. Strč si ten vodík do prdele a začni řešit to, že na Slovensku lidé vydělávají cca 500 €, ne jako vy, páni poslanci s asistentkami...“Nicméně, našlo se i několik jedinců, kteří se stavěli na stranu Sulíka. „Podle těchto primitivních komentů je jasné, že včerejší výpadek FB měl trvat déle,“ reagovali někteří z nich na nesouhlasné komentáře.Kritika ze strany opoziceKdo však Sulíka a ministersto nechválil, byly opoziční strany. Ty vedení resortu hospodářství kritizovaly kvůli tomu, že slovenský pavilon byl otevřen se zpožděním, čímž byla podle nich způsobena hanba pro naši zemi před celým světem.Šéf Směru-SD Robert Fico na pátečním brífinku médiím řekl, že Sulík a jeho management „to pokazili“.Ministerstvo hospodářství argumentovalo, že „mírné zpoždění“ bylo údajně způsobeno arabskými dodavateli prací.

dubaj

