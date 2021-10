https://cz.sputniknews.com/20211005/uefa-bude-vysetrovat-diskriminaci-pri-zapase-le-sparta-vs-rangers-16067748.html

UEFA bude vyšetřovat diskriminaci při zápase LE Sparta vs. Rangers

2021-10-05T23:14+0200

2021-10-05T23:14+0200

2021-10-05T23:14+0200

Zápas týmů se konal 30. září v Praze a skončil vítězstvím Sparty s výsledkem 1: 0. Zápas se měl konat bez diváků kvůli rasistickému chování fanoušků českého klubu v kvalifikačním zápase Ligy mistrů s Monakem, ale nakonec bylo na hru puštěno 10 tisíc dětí. Během utkání děti vypískaly fotbalistu Rangers Glena Kamary. Po zápase média obvinila děti z rasismu, zatímco Sparta požádala o zastavení útoků na mladé fanoušky.V minulé sezóně byl Kamara vyloučen ze tří zápasů evropské soutěže za rvačku s hráčem Slavie Praha Ondřejem Kúdelou. Podle názoru Rangers bylo důvodem střetu to, že Kúdela urazil Kamaru rasistickým výrazem. Sám Kúdela byl vyřazen z 10 zápasů evropského poháru a zápasů české reprezentace. UEFA bude také vyšetřovat možnou diskriminaci v zápase skupinové fáze Evropské konferenční ligy mezi berlínským Unionem a Makabi z Haify.Ministr vnitra Hamáček varuje před cestou do GlasgowVzhledem k vyhrocené situaci po prvním zápase mezi pražskou Spartou a skotským Rangers vyjednává české ministerstvo vnitra se skotskými orgány za účelem zajištění bezpečnosti českých fotbalistů a fanoušků během listopadového zápasu fotbalové Evropské ligy.Novinářům to dnes ve Sněmovně řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a upozornil české příznivce Sparty, že by měli cestu do Skotska zvážit.Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) si v pondělí předvolal britského velvyslance v ČR Nicka Archera, aby s ním jednal o urážkách dětského publika v médiích a na internetu po utkání mezi Spartou a Rangers na pražské Letné.Odvetný zápas se má konat 25. listopadu v Glasgow. „Předpokládám, že fanoušci Sparty budou chtít tým podpořit. Chtěl bych je vyzvat, aby návštěvu Skotska zvážili a dobře promysleli,“ dodal.Podle jeho slov je na místě příprava vzhledem k vlně nenávistných komentářů a náladám, které jsou vyvolávány vůči českým občanům. Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

