V Rusku byl zadržen český občan. Pátral po něm i Interpol

Pohraniční oddělení Federální služby bezpečnosti Ruska v Čeljabinské oblasti zadrželo devětadvacetiletého občana České republiky, který byl na mezinárodním... 05.10.2021, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že orgány činné v trestním řízení České republiky zadrženého hledaly pro podezření z vydírání, vykrádání domů a výtržnictví. Trestné činy měly být spáchány v období od října do prosince 2015.Troický městský soud rozhodl o umístění cizince do vazby, dokud nebude rozhodnuto o jeho vydání české justici.Zadržení ruského občana v ČRPřipomeňme, že v neděli 12. září tiskový tajemník českého policejního prezidia Ondřej Moravčík sdělil, že na letišti v Praze byl zadržen ruský občan na základě zatykače vydaného Ukrajinou. Městský soud v Praze pak rozhodl o vzetí do vazby Frančettiho. Přímo v soudní síni advokát toto rozhodnutí napadl. Frančetti po zasedání soudu prohlásil, že odmítá obvinění vznesená proti své osobě. „Je to krok k fašismu,“ zaznělo.Frančetti byl přemístěn do pražské věznice Pankrác. Zadržení v Praze občana Ruska Alexandra Frančettiho bylo výsledkem dohodnutých akcí ukrajinských a českých bezpečnostních složek. Kyjev nyní pracuje na ukončení procedur pro předání zadrženého Ukrajině.Ukrajina vydala mezinárodní zatykač na Alexandra Frančettiho již v roce 2019. Pronásledování ruského aktivisty souvisí s tím, že podpořil znovusjednocení Krymu s Ruskem v roce 2014, a dokonce založil jeden z oddílů domobrany Sevastopolu.Zmiňme, že sestra v Praze zadrženého Rusa Alexandra Frančettiho se obrátila na ruského prezidenta Vladimira Putina, kterého požádala o pomoc. Ve své žádosti sestra Frančettiho žádá Putina o pomoc, aby se její bratr mohl vrátit do Ruska.

