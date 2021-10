https://cz.sputniknews.com/20211005/vedci-odhalili-necekane-dusledky-vysokeho-tlaku-16054804.html

Vědci odhalili nečekané důsledky vysokého tlaku

Vědci odhalili nečekané důsledky vysokého tlaku

Vědci z Austrálie a Číny pod vedením profesora Mingguanga He z Melbournské univerzity provedli studii a odhalili nečekané důsledky hypertenze. O této... 05.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-05T07:48+0200

2021-10-05T07:48+0200

2021-10-05T07:48+0200

zdraví

zdraví

lékař

vědci

tlak

objev

zjištění

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/13365869_0:6:1300:737_1920x0_80_0_0_28dfb68ec17e2f69eb7799d77cdae775.jpg

Vědci zjistili souvislost mezi vysokým krevním tlakem, který byl diagnostikován v raném věku, a změnami ve struktuře mozku, které vedou ke zvýšenému riziku stařecké demence. Podle těchto zjištění mají starší lidé s diagnózou hypertenze menší mozek a je u nich vyšší pravděpodobnost rozvoje demence.Autoři vědecké práce vycházeli z údajů britské biobanky. Podle nich měli lidé s vysokým krevním tlakem diagnostikovaným před 55. rokem věku menší mozek než lidé s normálními hodnotami. Čím dříve byla hypertenze diagnostikována, tím výraznější bylo toto zmenšení, uvádí televizní kanál Star TV.Vědci například zjistili, že riziko vzniku vaskulární demence je o 45 % vyšší u osob, které začaly mít vysoký krevní tlak ve věku 45 až 54 let, a o 69 % vyšší u osob, u nichž byla hypertenze diagnostikována ve věku 35 až 44 let.Jak snížit tlakŠvédský lékař Mats Halldin vyjmenoval několik způsobů snížení krevního tlaku. Připomněl, že horní hranice tohoto ukazatele činí přibližně 140/90. Za ideální se považuje 120/80, což mají obvykle mladí a zdraví lidé.Když tlak kolísá v rozmezí 140-160/90-100 a více, je třeba podniknout opatření na jeho snížení. Člověk s hypertenzí patří do rizikové skupiny srdečně-cévních onemocnění, může potřebovat léky.Halldin vysvětlil, že tento nejdůležitější ukazatel má být určitě znormalizován, aby nedošlo k takovým nemocím jako mozková mrtvice, infarkt, srdeční nedostatečnost, demence, atd. Pomůže tomu pár konkrétních opatření, která dokáží udržet tlak v přípustných mezích.Umírněná tělesná zátěž anebo půlhodinové procházky jednou denně sníží riziko vzniku hypertenze. Dá se to také rozdělit na tři krátké desetiminutové procházky. Když existuje možnost jít po schodech nahoru místo výtahu, lepší bude první varianta.Počítač kroků na chytrém telefonu nebo fitness náramku pomůže sledovat intenzitu a pravidelnost cvičení. Deset tisíc kroků denně je výborný cíl na podporu zdraví. Stres negativně působí na krevní tlak. Naučte se uvolňování, abyste ho překonali.Stravování má být pravidelné, ale nikoli nadměrné. Existuje totiž souvislost mezi nadváhou a hypertenzí. Lepší je omezit porce jídla. Dobrá je středomořská strava, což je olivový olej, fazole a čočka, ryby, mořské plody, zelenina a ovoce. Je třeba omezit konzumaci polotovarů a nasycených tuků, jež jsou ve velkém množství obsaženy v uzeninách a tučných mléčných výrobcích. Jídlo není třeba moc solit, protože tato ingredience působí na ledviny, což zase zvyšuje tlak.Je třeba se vzdát kouření. Prudce zvyšuje riziko vzniku srdečně-cévních onemocnění. Alkohol se také negativně projevuje na krevním tlaku, proto je třeba se vyhýbat nadměrné konzumaci těchto nápojů, řekl na závěr Halldin.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210912/proti-cholesterolu-vysokemu-tlaku-a-rakovine-zvysit-uzitecnost-ranni-kavy-pomuze-obycejne-koreni-15806156.html

wwwbuerger.. Já, Kosmo Olin, léčící se na maniodepresivitu, nejčastěji vystupující pod nickem matematických značek, mám ve věci jasno: Mně když stoupne krevnéí tlak, připojím se na vnější krevní oběh. Po půl hodině tlak sám ze strachu poklesne. .. A teď už musím končit. Musím si vyleštit křišťálovou kouli, vyrobit zdravotní placky podle receptu od Červenáčka a napsat dva příspěvky do německého zábavného časopisu pro dolních 100 tisíc Ich sage che che. Zveřejním mé záchvaty ohledně Miloše Zemana. Třeba že bude odsouzen, je Žid a nemá státnické schopnosti. Však více zkompromitovaný stejně už nemohu být. 1

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zdraví, lékař, vědci, tlak, objev, zjištění