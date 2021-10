„Whisky z dvojdecáků na snídani? Žádný problém.“ Kiska prozradil, kolik toho politici dokážou vypít

https://cz.sputniknews.com/20211005/whisky-z-dvojdecaku-na-snidani-zadny-problem-kiska-prozradil-kolik-toho-politici-dokazou-vypit-16065100.html

Bývalý prezident Slovenska Andrej Kiska napsal knihu, která se brzy dostane do prodeje. Jde o fiktivní příběh, v němž však využívá reálné vzpomínky. Jednou z... 05.10.2021, Sputnik Česká republika

Kiska o své knize mluvil v ranním pořadu televize TA3. O knize nejprve neuvažoval, ale poté, co odešel z politické scény, přemýšlel, co bude dělat dál. Nápad přišel až poté, co vypukla pandemie koronaviru. Psaní knihy tak bylo podle slovenského exprezidenta opravdu skvělou činností v tomto období.Byl jsem překvapen, kolik se toho vypije za zavřenými dveřmiJde o příběh boje mezi prezidentem a premiérem. Z historie Andreje Kisky víme, že v době, kdy byl prezidentem, neustále bojoval s tehdejším premiérem Robertem Ficem. Přesto jde o fiktivní příběh, ve kterém však využívá i reálné vzpomínky. Pouze je zasadil do fiktivního prostředí s fiktivními osobami.Jako příklad ilustroval to, kolik politici vypijí alkoholu.Pro ilustraci vzal pohár a ukázal na něm do poloviny.„Nevěřil jsem tomu, že by se takové množství koňaku takto exovalo,“ uvedl s tím, že se to dělo ve večerních hodinách.Jak sám dále v rozhovoru přiznal, zdálo by se mu neslušné, kdyby jmenoval konkrétní politiky při konkrétních situacích. Například jako při té s alkoholem.„Nebylo by to slušné, kdybych popsal, co se komu podařilo nebo kdo kolik pije,“ dodal.Kniha Andreje Kisky se brzy dostane na pulty knihkupectví. Její autor přitom v relaci přiznal, že možná bude pracovat i na pokračování.Kiska představil svou knihu a obvinil Putina z agrese„Být prezidentem znamená obětovat svůj život zemi a čelit tlaku v kritických situacích. Je to tak ve skutečnosti a musí se s tím vypořádat i postava prezidenta v mé knize Prezident: dvacet dní na přežití,“ popsal svou knihu na sociální síti Facebook.Příběh začíná inaugurací prezidenta Patrika, který ve volbách porazil premiéra Varga. A začíná dvacet dní, které prověří novou hlavu státu ze všech úhlů. Politický thriller se odehrává na pozadí vzrůstajícího napětí a vypuknutí konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou.Kiska ale k obecnému popisu na sociální síti dodal něco, co sledující pobouřilo.Sledující na názory a prezentaci Kisky coby spisovatele ale zareagovali emotivně.„Putin??? A co NATO?“ dotazuje se Štefan Kolta.„Agrese Putina? Vaše pomýlené názory už nikoho nezajímají,“ odsekla Vanesa Valde.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

