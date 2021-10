https://cz.sputniknews.com/20211005/zajimaji-se-o-zdravi-prezidenta-zemana-nemeli-by-sami-jit-k-psychiatrovi-16065652.html

Zajímají se o zdraví prezidenta Zemana. Neměli by sami jít k psychiatrovi?

Otřesné. Šéf Senátu Miloš Vystrčil z ODS chce ponížit pana prezidenta Miloše Zemana. Jde o čachry spojené s volbami? Asi se tu někdo bojí, že hlava státu... 05.10.2021, Sputnik Česká republika

Jak zabránit skutečnosti, aby byl k sestavení české vlády pověřen předseda strany nebo hnutí s nejlepším volebním výsledkem? Vyřadit ze hry pana prezidenta. Je to právě pan prezident, kdo neustále opakuje svůj povolební klíč k sestavení vládního kabinetu. Šanci má strana, nikoli koalice. A to souručenství Spolu nebo Pirátů a STAN neuvěřitelně vytáčí.A asi i proto se objevila situace, do které je zapojen druhý nejvyšší ústavní činitel České republiky, šéf Senátu Miloš Vystrčil. O co jde?Předseda Senátu Miloš Vystrčil za ODS zmínil jako možnou variantu, že by se Senát oficiální cestou dotázal na zdraví prezidenta. Podle Vystrčila by bylo vhodné, aby Miloš Zeman vzhledem k blížícím se sněmovním volbám informoval o svém stavu. „Pan prezident byl v poslední době několikrát hospitalizován, oni tomu říkají rekondiční pobyty. Je evidentní, že není úplně zdráv nebo že má zdravotní problémy. Považuji za správné, aby byla veřejnost ještě před tím, než pan prezident vstoupí do jednání o vládě, informována o jeho zdravotním stavu nějakým lékařským konziliem nebo souborem lékařů. Ti by řekli, že prezident je zdráv a je v kondici a není žádný problém, aby jednání absolvoval či koordinoval,“ uvedl Vystrčil pro server Seznam Zprávy.Bylo by od šéfa Senátu hezké, kdyby si dělal starost o zdraví pana prezidenta. Doba není lehká, zdraví je ošemetná věc a lidi by měli držet pospolu. Jenže!Blíží se volby a ta podezřelá starost o zdravotní stav pana Zemana je podezřelá. Obzvlášť, když předseda senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a bývalý volební protivník pana Zemana, Pavel Fischer, se snaží o aktivaci článku 66 Ústavy. A ten je o tom, že prezident nemůže vykonávat svůj úřad ze závažných důvodů. A mimochodem v něm stojí následující:„Uvolní-li se úřad prezidenta republiky v době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší výkon těchto funkcí předsedovi Senátu.“ To znamená Miloši Vystrčilovi. A to už zavání senátním pučem. Ale situace tak eskalovat nebude. Můžeme se spíše domnívat, že se opozice snaží zvrátit jistou věc. A to, že i kdyby ve sněmovních volbách zvítězila koalice ODS, TOP 09 a lidovců, která si říká Spolu, tak pověření sestavit vládu od pana prezidenta Zemana nedostane. Koalice Spolu to ví, cítí svou porážku, a proto útočí na pana prezidenta Zemana.O útoku na pana prezidenta Zemana těsně před sněmovními volbami Sputnik hovořil s Vladimírem Zlínským, krajským zastupitelem za SPD a lékařem s dlouholetou praxí ORL.„Pan Miloš Vystrčil a jeho senátní parta jistě mohou požadovat informace o zdravotním stavu pana prezidenta. Již nyní lze predikovat odpověď Kanceláře prezidenta republiky: ‚Zdravotní stav pana prezidenta se po rekondičním pobytu v ÚVN Praha zlepšil a pan prezident se těší na to, že se bude zásadním způsobem podílet na povolebním vyjednávání.‘ Pokud má pan Vystrčil zájem znát podrobné informace, včetně nálezů, diagnóz a prognóz, tak se obávám, že má smůlu, jelikož tato informace je kryta lékařským tajemstvím. Podobně by pan prezident či veřejnost mohla požadovat psychiatrické vyšetření konsiliem odborníků mnoha politiků a uveřejnění závěrů těchto vyšetření. Jistě by to mnoho obyvatel našeho státu zajímalo, jestli náhodou nejsou ve vrcholných politických funkcích psychopati či jinak psychicky narušení jedinci,“ míní politik.Je to snaha opozice zabránit, aby pan prezident Zeman jmenoval po volbách Andreje Babiše premiérem?„Hlavně tito jedinci chtějí zpochybnit psychický a fyzický stav pana prezidenta těsně před volbami. Už neví, co by vymysleli, tak nyní vytahují tuto kartu, na kterou jim mohou ovšem skočit pouze jejich příznivci a podporovatelé. Chápu to tak, že vytváří na pana prezidenta určitý stálý psychický tlak a doufají, že to bude příslovečná kapka, která zhorší jeho zdravotní stav natolik, že povolební vyjednávání nezvládne a nakonec sám odstoupí. To by se jim jistě hodilo do jejich plánů. Dá se velkou určitostí předpokládat, že povolební vyjednávání bude složité a na pana prezidenta bude klást velké nároky. Možná i proto podstoupil rekondiční hospitalizaci,“ míní pan Zlínský.A nebo to je příprava na to, jak jmenování Babiše premiérem diskreditovat?„Pokud ANO vyhraje volby, tak nelze pochybovat o tom, že pan prezident splní to, co slíbil, a pověří Andreje Babiše sestavením vlády. V jakém zdravotním stavu by musel pan prezident být, aby bylo možno zpochybnit toto jeho budoucí rozhodnutí, asi přesně neví v současné době nikdo, ani pan Vystrčil, ani konsilia superspecialistů. Věřím tomu, že pokud by pan prezident nemohl svoji funkci kvalitně vykonávat, tak by sám odstoupil. Přejme panu prezidentovi plno sil a zdraví do tohoto nelehkého povolebního období. Bude je potřebovat. Strážci jediné správné demokracie a ‚západních hodnot‘ budou v plné permanenci a jistě budou své pozice a zájmy bránit všemi možnými prostředky,“ říká jednička kandidátky hnutí SPD ve Zlínském kraji Vladimír Zlínský.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček Blábolili by takto, kdyby byl prezidentem Schwarz... ? Blábolili by takto, když Hejvl byl prolezlý nemocemi, zchátralý a vyzáblý ? 🐸🐸🐸🐸

