Zákonodárci na návrh Vlády ČR odsouhlasili zmrazení platů politiků. Zdržel se jeden člen Spolu

Poslanecká sněmovna schválila návrh české vlády na zmrazení platů poslanců a dalších politiků na příštích pět let. Návrh na zmrazení mzdy poslanců byl... 05.10.2021, Sputnik Česká republika

Na konci září český premiér Andrej Babiš přišel s návrhem na zmrazení platů politických činitelů, mezi nimiž jsou poslanci, senátoři, ministři a prezident. Na dnešní mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny proběhlo hlasování, během něhož celkem 133 poslanců podpořilo zmíněný návrh, jeden poslanec se zdržel hlasování a proti nikdo nehlasoval. Jediným poslancem, který se zdržel, a tím pádem se nevyslovil pro zmrazení, se stal bývalý místopředseda KDU-ČSL a někdejší hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek.Nyní musí být novela schválena také Senátem, ale hlasování v horní komoře proběhne až po parlamentních volbách do Sněmovny. V případě, že senátoři odmítnou tento návrh schválit, novela bude vrácena zpět do dolní komory, což v tomto případě bude znamenat, že ji Sněmovna bude muset schválit znovu. Pokud návrh nebude přijat, plat poslanců od ledna příštího roku poroste o 5 500 korun, a to na 96 300 korun. V současné době čeští poslanci dostávají spolu se všemi příplatky kolem 140 tisíc korun.Kritika ze strany opoziceAndrej Babiš byl opakovaně obviněn z toho, že se snaží vybojovat politické body v předvečer sněmovních voleb, a právě proto přišel s tímto návrhem. Samotný premiér však tyto výtky odmítá a tvrdí, že první návrh byl předložen nikoliv před volbami, ale již před několika měsíci.Podle zdroje bude moci státní kasa díky přijetí návrhu v následujících pěti letech ušetřit kolem 727 milionů korun.I když byl návrh podpořen drtivou většinou přítomných poslanců, opoziční politici podrobili Babiše kritice. První místopředsedkyně KDU-ČSL a senátorka Šárka Jelínková sdělila přesvědčení, že šéf ANO chce odvrátit pozornost od kauzy Bečva.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček Myslím, že můj důchod bude mít podobnou výši jako diety průměrného poslance. Nedlouho po listopadovém podvodu si poslanci zvýšili plat na 13 tisíc. Před tím to bylo jen několik tisíc, jako to měli zavedené v minulém režimu reálného socialismu. Jeden poslanec to musel zdůvodňovat v televizi. Prý aby mohli v klidu pracovat a nepodlehli případným lobistům. Tehdy se ale peníze poslancům nosily v kufrech. Jeden zločinec za ODS řekl, že každý může mít svého sponzora. Tehdy prý úplatky přijímali všichni poslanci kromě těch komunistických. Výše lobingového úplatku, aby poslanec prosadil/předložil například nějaký zákon, byla 100 tisíc. 🐸🐸🐸🐸 1

