Zeman se těší na povolební vyjednávání. Ovčáček reagoval na spekulace o zdravotním stavu prezidenta

V poslední době řada českých politiků vyjadřovala domněnky, že se zdravotní stav prezidenta Zemana mohl zhoršit. V souvislosti s tím někteří poslanci vyzvali...

Nehledě na to, že prezident České republiky Miloš Zeman opustil Ústřední vojenskou nemocnici již na konci září a následně se setkal s několika českými politiky, řada zdrojů uváděla, že zdravotní stav Zemana není zdaleka tak uspokojivý, jak se to oficiálně tvrdí. Někteří poslanci otevřeně prohlásili, že vzhledem k nadcházejícím sněmovním volbám a následnému sestavení vlády, by česká veřejnost a politici měli mít jasnou představu o zdraví prezidenta, který se podle Ústavy má aktivně podílet na tomto procesu.Česká poslankyně a bývalá místopředsedkyně TOP 09 Helena Langšádlová dokonce prohlásila, že Miloše Zemana by měli vyšetřit soudní znalci s tím, aby zjistili jeho skutečný stav a posoudili, zda je schopen i nadále setrvávat ve funkci a plnit své prezidentské povinnosti.Česká média uvádí, že o zdraví Zemana se zajímá i předseda Senátu a místopředseda ODS Miloš Vystrčil, který nevylučuje, že může poslat na Hrad žádost o informace o zdravotním stavu prezidenta.Reakce OvčáčkaNa spekulace o zhoršení zdravotního stavu českého prezidenta zareagoval ředitel Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky Jiří Ovčáček, který poznamenal, že Zeman i nadále plní své pracovní povinnosti a je plně připraven k jednání, která budou následovat po sněmovních volbách.Ovčáček se přitom vyhnul přímé odpovědi na otázku novinářů o zdravotním stavu prezidenta. Jak píší média, mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke popřela předpoklady o tom, že Zeman mohl být znovu hospitalizován.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

