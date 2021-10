https://cz.sputniknews.com/20211005/zname-jmena-drzitelu-nobelovy-ceny-za-fyziku-pysni-se-ji-hned-tri-vedci-16059098.html

Známe jména držitelů Nobelovy ceny za fyziku. Pyšní se jí hned tři vědci

Nobelův výbor Královské švédské akademie věd všechny tři muže ocenil za jejich průlomové vklady do studia komplexních systémů.První část ceny byla udělena Syukuro Manabemua Klausi Hasselmannovi za fyzikální model klimatu Země a kvantifikaci globálního oteplování. Druhá část ceny dle komise Karolínského institutu patří Giorgio Parisimu za objevy vzájemné interakce a fluktuací fyzikálních systémů v atomovém až planetárním měřítku.Pokud jde o přínos samotného Manabeho, ten představil,jak zvyšující se úrovně CO2 v atmosféře vedou ke zvyšující se teplotě na Zemi. V 60.letech vedl vývoj fyzikálních modelů a díky jeho práci byly položeny faktické základy současných klimatických modelů.Na jeho přínos následně navázal, jen o dekádu později, Hasselmann. Jeho zásluhou bylo propojení modelů počasí a klimatu, čímž zodpověděl otázky, zda klimatické modely mohou být spolehlivé v kontextu chaoticky měnícího se počasí. Stejně tak je autorem metody pro identifikaci specifických signálů a fenoménů, které přírodní fenomény i lidská činnost promítají do změn v klimatu.Poslední laureát, Parisi, zase v 80. letech stál za odhalením skrytého vzorce chování v neuspořádaných komplexních materiálech. Jeho objevy přitom patří mezi nejdůležitější příspěvky do současné teorie komplexních systémů. Díky nim vědci porozuměli a byli schopni popisovat mnoho různých materiálů a fenoménů, nejen ve fyzice, ale také v jiných oborech – matematice, biologii, neurovědě a strojovém učení.Udělování cenZmiňme, že včera začal Nobelův týden. Podle tradice se jako první oznamují jména laureátů v oblasti fyziologie a lékařství. Letošními vítězi se stali David Julius a Ardem Patapoutian za objev senzorických receptorů teploty a tlaku. Studovali totiž, jak živé organismy cítí teplotu.Připomeňme, že ceny se udělují za vynikající vědecký výzkum, revoluční vynálezy, zásadní přínos pro kulturu nebo rozvoj společnosti. Celkem je cen šest: kromě medicíny a fyziky se uděluje Nobelova cena za chemii (vyhlášení proběhne 6. října), literaturu (7. října), ekonomii (11. října) a světový mír (8. října). Ceny jsou pojmenovány po jejich zakladateli Alfredu Nobelovi.Letos má odměna činit kolem 1,2 milionu dolarů.

