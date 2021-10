https://cz.sputniknews.com/20211006/americke-vojenske-letectvo-shodilo-maketu-jaderne-bomby-16078169.html

Americké vojenské letectvo shodilo maketu jaderné bomby

Americké vojenské letectvo shodilo maketu jaderné bomby

V USA pomocí stíhacích bombardérů F-35A shodily testovací verzi jaderné bomby B61-12 v rámci vojenského cvičení na střelnici Tonopa v Nevadě.

2021-10-06T22:22+0200

2021-10-06T22:22+0200

2021-10-06T22:22+0200

Během zkoušek dva letouny F-35A shodily zkušební modifikace bomby B61-12. Nová munice ze série B61 dostala inerciální navigační systém a nové ocasní plochu. Bombu lze použít také na letouny F-15E a F-16C/D.The Drive píše, že podrobnosti současných zkoušek jsou utajeny. Je známo jen to, že letouny používaly vysoce přesné nejaderné makety bomby B61-12. Shazovaní se uskutečnilo dvakrát, a to v různé výšce a s různou rychlostí. Testy, které proběhly koncem září, se staly závěrečnou fází letových zkoušek nové munice.Výsledky zkoušek budou vyhodnocovány na Ministerstvu obrany a Ministerstvu energetiky USA. Specialisté resortů mají potvrdit, že B61-12 a F-35A odpovídají všem bezpečnostním požadavkům.Novou bombu B61-12 plánovalo americké letectvo vyzkoušet spolu s F-35A v letech 2020 až 2022. Dodává se ale, že zkoušky skončí později a masová výroba B61-12 se do roku 2022 vůbec neočekává. The Drive v této souvislosti předpokládá, že do té doby novou munici dostanou stíhačky F-16C/D, které se vyrábí v Evropě.Americké letectvo již dříve vyzkoušelo stíhačku F-15E s bombou B-61-12. Tehdy se uvádělo, že se tento letoun stane prvním certifikovaným nosičem nové munice.Schopnosti F-35 nadzvukových jaderných útokůNenápadný F-35 bude prvním nadzvukovým stíhačem, který ponese malou jadernou bombu B61-12 uvnitř vnitřního prostoru zbraní, což znamená, že nebude muset obětovat nenápadnost za údernou sílu.V minulém roce americká armáda poprvé zveřejnila záběry bojového letounu F-35A Joint Strike Fighter, který shazuje inertní jaderné bomby rychlostí vyšší než rychlost zvuku. Testy skutečných jaderných zbraní jsou zakázány na základě smlouvy z roku 1996.Lockheed Martin F-35 Lightning II je americký bojový letoun, který vznikl jako výsledek programu Joint Strike Fighter (neboli společný útočný stíhač) vyhlášeného Ministerstvem obrany USA, později byl zařazen do výzbroje USAF, USN, USMC a spojenců NATO.Jde o třídu víceúčelových stíhacích letounů páté generace ve vývoji, které jsou určeny k provádění pozemních útoků, průzkumu a vzdušných obranných misí s technologií stealth.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Jan Václav Ano, USA dokonce měli první i termonukleární bombu a nakonec i neutronovou bombu. Jak je ale možné, že můj oblíbenec Simo Häyhä nejásá nad více než 60 megatunovou tzv. Car bombou, to mně hlava nebere :-) 1

Červenáček První nedokonalou jadernou bombu vyzkoušeli Germáni za druhé války v Německu. Radioaktivita po bombě je tam dodnes. A také jednu použili na východní frontě. Zařval jeden ruský střelecký pluk, nedouci od trááktorvolantu. 🐸🐸🐸🐸 1

