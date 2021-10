https://cz.sputniknews.com/20211006/bezpecnostni-rada-rf-oznamila-novou-taktiku-teroristu-spojenou-se-sirenim-covidu-19-16077680.html

Bezpečnostní rada RF oznámila novou taktiku teroristů spojenou se šířením covidu-19

Náměstek tajemníka bezpečnostní Rady Jurij Kokov v rozhovoru pro ruský deník Rossijskaja Gazeta uvedl, že se teroristé v některých zemích snaží využít lidi... 06.10.2021, Sputnik Česká republika

„Takové jednání například odhalily indické tajné služby,“ řekl.Kokov také informoval o podobných případech v Tunisku, kdy extremisté pronikali do kasáren, aby nakazili armádu.Zároveň však platí, že úmyslné nájezdy na lidi prostřednictvím dopravních prostředků se staly méně častými. V první řadě je to podle něj způsobeno bezpečnostními opatřeními na veřejných místech a protikoronavirovými omezeními, zejména těmi, které se týkají shromažďování lidí a pořádání hromadných akcí.Kokov ale dodal, že členové teroristických organizací kvůli covidu-19 značně zesílili svou aktivitu na internetu.Sociologické studie provedené ve Spojených státech podle něj ukázaly, že během období masové karantény významně vzrostla obliba extremistického obsahu v síti, zejména v mládežnickém prostředí.Posílení obranné spolupráce EUUrsula von der Leyenová před pár týdny prohlásila, že Evropská unie pracuje na novém vymezení spolupráce se Severoatlantickou aliancí, a také se za francouzského předsednictví EU v polovině příštího roku chystá svolat summit věnovaný vlastní obraně.Evropská unie musí podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové posílit společnou obranu a lépe se připravit na kybernetické hrozby, k tomuto názoru ji přivedl neúspěch spojenecké mise v Afghánistánu.Podle Leyenové i nadále bude spolupráce s NATO klíčová a do konce roku podle ní EU a NATO představí nové společné prohlášení o další kooperaci. Unie si ale pod předsedkyně musí poradit i v oblastech, kde se USA či aliance nebudou angažovat. Musí také zajistit stabilitu ve svém sousedství a dalších regionech.Evropská unie by také měla zlepšit výměnu informací od zpravodajských služeb. Navrhla také vznik informačního centra, jehož cílem by bylo zlepšení koordinace výměny informací a příprava EU na možné vnější hrozby. Unie by také měla přijmout společná pravidla o kybernetické bezpečnosti.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček Jestlipak už záchvatovému prckovi K. Olince🚾 došlo, kdo ze škodičů diskuse je nejvíce zbytný ? 🐸🐸🐸🐸

Červenáček To, co ze Sputniku zbylo, zase míchá dvě témata do jednoho článku. Lékařsky bych to postižení asi správně nevystihl. 🐸🐸🐸🐸

rusko

