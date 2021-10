https://cz.sputniknews.com/20211006/bohyne-brozova-se-ukazala-v-robe-s-hlubokym-dekoltem-a-sklidila-nevidany-uspech-16072261.html

„Bohyně.“ Brožová se ukázala v róbě s hlubokým dekoltem a sklidila nevídaný úspěch

„Bohyně.“ Brožová se ukázala v róbě s hlubokým dekoltem a sklidila nevídaný úspěch

Česká herečka a zpěvačka Kateřina Brožová potěšila své fanoušky, když na sociální síti nasdílela novou fotografii. Nechala se totiž zvěčnit u jedné jedinečné... 06.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-06T16:54+0200

2021-10-06T16:54+0200

2021-10-06T16:54+0200

celebrity

film

fotografie

kateřina brožová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1101/05/11010591_0:145:1200:820_1920x0_80_0_0_e6160e4fe1fdfa9c22a7870a4d975dc5.jpg

Nedávno proběhla dlouho očekávaná premiéra filmu o zesnulém zpěvákovi Karlu Gottovi. A u této příležitosti nemohly chybět známé osobnosti, mezi které se zařadila také Kateřina Brožová. Ta si dala opravdu záležet na tom, jak bude vypadat a vypadá to, že se vyplatilo. Černá dlouhá róba tak byla sázkou na jistotu.A když Kateřina zveřejnila, co měla při této příležitosti na sobě a jak moc jí to slušelo, lichotky se jen hrnuly.A to nebylo zdaleka vše. Následoval výčet těch nekrásnějších slov: „Nádherná, božská, dokonalá, úchvatná, okouzlující, nejkrásnější.“Spousta uživatelů jí také vzkazovala, že na svůj věk vypadá stále velmi skvostně. A pár lidí zašlo ještě dál.Dle mnohých ale Kateřina rozhodně nepatří k těm ženám, které oplývají jen povrchní krásou...Jiné reakce pak uváděli, že dotyčná ví, jak být stále elegantní a „prostě dáma“.Kateřina BrožováBrožová je známá jakočeská herečka, zpěvačka a moderátorka. V minulosti byla Kateřina Brožová tváří pořadů televize Barrandov, kterou vlastní její bývalý partner Jaromír Soukup. Na TV Barrandov Brožová pracovala v různých projektech, ať už to byla talk show Exkluziv, seriál Stopy života nebo Doktorka Kellerová. Mimo jiné zpívá v muzikálech a věnovala se i dabingu.Z Barrandova herečka odešla ještě před rozvodem se Soukupem, a to z toho důvodu, že už jí přišla izolace svým způsobem neúnosná. „Zdálo se mi, že jsem tam už dlouho. Pět let v jedné televizi, kdy jsem neměla možnost pracovat jinde a na jiných formátech, podle mě stačilo. Chtěla jsem jít profesně dál,“ řekla dříve herečka v rozhovoru pro Ahaonline.cz.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

film, fotografie, kateřina brožová