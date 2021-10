https://cz.sputniknews.com/20211006/cena-energetickeho-uhli-v-evrope-dosahla-historickeho-maxima-16072034.html

Cena energetického uhlí v Evropě dosáhla historického maxima

Cena energetického uhlí v Evropě dosáhla historického maxima

Cena energetického uhlí v Evropě dnes obnovila historické maximum, když přesáhla 300 dolarů za tunu. Informuje o tom mezinárodní agentura Argus. 06.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-06T14:46+0200

2021-10-06T14:46+0200

2021-10-06T14:46+0200

svět

rusko

plyn

uhlí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/553/98/5539847_0:227:2837:1823_1920x0_80_0_0_c7eaaaebeae1fb96014e17f0ad5bf254.jpg

Uvádí se, že cena surovina vyskočila hned o 40 dolarů. Jak uvádí Argus, 4. října cena energetického uhlí za minulý týden dosáhla nejvyšší úrovně minimálně za 20 let.Cena roste na pozadí celkového zdražování energetických nosičů a nástupu topné sezóny. Hlavním dodavatelem uhlí do Evropy je Rusko.Podle údajů Argus cena ruské ropy Urals v severozápadní Evropě a Středomoří poprvé od října 2018 překročila hranici 80 dolarů za barel.Růst cen plynuPříčinou růstu cen plynu v EU byla chyba Evropské komise a je třeba změnit některá pravidla, prohlásil před zahájením summitu EU – západní Balkán ve Slovinsku premiér Maďarska Viktor Orbán.„EU musí změnit svou politiku, alespoň částečně. Příčina, proč ceny rostou, spočívá v chybě Evropské komise. Musíme změnit některá pravidla, v opačném případě tím utrpí všichni,“ řekl, aniž by upřesnil, o jakou chybu jde.Orbán vysvětlil, že Maďarsko problém plynových cen nezasáhl, země však čelí jiným výzvám spojeným mj. se „zeleným paktem“ EU.„Pro Maďarsko spočívá problém v nových pravidlech spojených se „zeleným paktem“ EU, se zdaněním majitelů domů, bytů a automobilů. To je nepřijatelné,“ podotkl maďarský premiér.Futures na plyn v Evropě dosáhly nového rekordu, poprvé totiž přesáhly hodnotu 1200 dolarů za tisíc metrů krychlových.Připomeňme, že cena plynu na evropském trhu v posledních týdnech doslova raketově rostla – pokud se na začátku srpna obchodovaly listiny na dodávky paliva na úrovni 515 dolarů za tisíc metrů krychlových, pak o měsíc později se již vyšplhaly až na 614 dolarů, a do konce září zdvojnásobily svou cenu.6. října ceny dokonce vyskočily na 1 900 dolarů za tisíc kubických metrů. Následně cena spadla na 1 679 dolarů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211006/pet-clenskych-zemi-eu-vcetne-cr-vyzvalo-k-vysetrovani-rekordniho-rustu-cen-plynu-16069152.html

https://cz.sputniknews.com/20211006/premier-madarska-uvedl-pricinu-rustu-cen-plynu-16070295.html

Karel Adam Rusko zvládá zabezpečit uhlím Čínu a teď už posílá vlaky s uhlím i do Evropy. Když budeme slušní, možná nezmrzneme. nějak jsme tu lásku k zelené barvě přehnali a když mrzne zádel, jde "zelená" stranou. Rekordní ceny uhlí, plynu, potravin, mám dojem že přechod na "zelený úděl" bude asi jako přechod ke komunismu. 1

ignác Co na to Křetínský, který skoupil po celé Evropě tepelné elektrárny?

2

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, plyn, uhlí