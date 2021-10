https://cz.sputniknews.com/20211006/czexit-je-ekonomicky-mozny-ale-politicky-nerealny-divejme-se-na-eu-pragmaticky-apeluje-sichtarova-16075784.html

Czexit je ekonomicky možný, ale politicky nereálný. Dívejme se na EU pragmaticky, apeluje Šichtařová

Navzdory přetrvávající skepsi mezi Čechy vůči institucím EU, odchod ze společenství není na pořadu dne. Ekonomka a autorka řady praktických knih o osobních... 06.10.2021, Sputnik Česká republika

Únorový průzkum Eurobarometru odhalil, že v letošním roce mezi Čechy nejvíc pociťovaným problémem se stalo zdravotnictví a důchody, stejně jako rostoucí výše státního dluhu. Zdravotnický kolaps způsobený trvající celosvětové pandemii se do jisté míry promítl do volebních programů. Společný postup s Evropou zvolila v řešení otázky bráněné novému viru a očkování zvolila i Česká republika.Výsledky této společné snahy pak vyústily v to, že důvěra Čechů v instituce EU porostla a činila 48 %, což je lehce nad celoevropským průměrem. Jedná se o desetiprocentní růst v porovnání s předminulým rokem. Přitom důvěra národní vládě naopak klesla a činila 19 %, což je čtvrtá nejnižší v Evropě. Je také pozoruhodně, že Češi hospodářskou situaci ve své vlasti hodnotili výrazně hůř, než celkově evropskou; s osobní ekonomickou situaci bylo spokojeno 85 % dotázaných.V letošních parlamentních volbách setrvání či odchod z evropského společenství aktivně řeší tři politické uskupení. Tradičně po referendu o odchodu z EU volá SPD, kdežto formace Trikolóry, Svobodných a Soukromníků i Volný blok připouští odchod z unie za konkrétních podmínek a spolupráce chce v konkrétní podobě zachovat. Obrátili jsme se na ekonomku a publicistku Markétu Šichtařovou, aby zhodnotila témata vztahů s EU v povolebním období.František Novotný v komentáři pro portál Neviditelný pes rozděluje současné politické subjekty podle jejich afinity/sympatií k EU. Dle jeho názoru výsledek příštích voleb vyřeší mimo jiné otázku o setrvání v EU, a to kvůli postupnému rozčarování z institucí evropského společenství. Co si o jeho námětu myslíte?Také sice rozděluji politické subjekty podle toho, jak kritický, nekritický vřelý až servilní vztah mají k EU, nicméně nedomnívám se, že by volby jakkoliv ovlivnily otázku setrvání v EU. Přesněji řečeno – vůbec si nemyslím, že tato otázka je na stole. Já sice jsem vůči evropským institucím silně kritická, ale domnívám se, že jakékoliv zpochybňování členství je aktuálně natolik rebelským tématem, že pro drtivou otázku obyvatel je to zcela mimo záběr jejich úvah.Podle Vás, jak jsou Češi nyní spokojení s myšlenkou jednotné EU a jejích institucí? Čím je jejich nálada ovlivňována?Podle průzkumů veřejného mínění patří Češi mezi nejhlasitější odpůrce přijetí eura i mezi největší kritiky institucí; procenta se ovšem stále vyvíjí. Je tu silná korelace mezi hospodářským růstem a kritičností. Obojí sice spolu souvisí jen nepřímo, ale tím, jak hospodářský růst (či pokles) ovlivňují veřejnou náladu, vedou ve svém důsledku i ke změně úhlu vnímání evropské integrace. Proto období koronakrize bylo vůči EU poměrně kritické.Jak hodnotíte dosavadní politiku premiéra Babiše vůči EU, jaké jsou její silné stránky?O silných stránkách nevím; slabými stránkami je pasivní postoj Babišova kabinetu. Chybí mu asertivita. Do jisté míry je to pochopitelné vzhledem k velikosti ČR, na druhou stranu i země malé velikosti by si mohla dovolit tvrdší postoj.Proč česká opozice tak inklinuje k EU a občas se jeví, že je pro ně podstatnější než vlastní vlast?Podle mého soudu ta dělicí čára vede jinak. Babišova vláda je spíš konzervativního zaměření, i když nikoliv čistě konzervativního. Opozice je ve své většině spíš liberální. A liberálové mají vřelý vztah k integraci a k EU. Takto musíme rozdělení sil vnímat. Také ovšem tvrdím, že není vhodné posuzovat členství v EU a fungování EU emotivně (typu „je důležitější vlast nebo EU?“); emoce by tu měly hrát až poslední roli. Pragmaticky nahlíženo integrace by pro ČR byla ideálním stavem v případě, že by se jednalo o ekonomickou integraci a ekonomickou liberalizaci přinášející ekonomické i občanské svobody: jako prapůvodně deklarovaný volný pohyb osob, kapitálu, zboží atd.Tato původní idea ovšem už dávno padla a integrace je nyní již nikoliv o navyšování individuálních svobod, nýbrž naopak o jejich omezování kolektivisticky motivovanou regulací v podobě zelené politiky odporující fyzikálním zákonitostem, společného nákupu a přerozdělování vakcín atd. Levicové liberálové mají sklon tato pragmatická fakta přehlížet a přidržovat se emocí. Bohužel totéž ale platí i pro některé síly vystupující proti EU, ovšem zase z druhé, tedy národovecké pozice.Některé strany, zejména SPD, Volný blok, v menší míře seskupení Trikolóry, Svobodných a Soukromníků, navrhují referendum o vystoupení z EU. Podle Vás je nyní czexit reálný a shodný pro hospodářství, pracovní trh a konkurenceschopnost českých podniků?Czexit by byl ekonomicky možný, politicky ale pravděpodobně nereálný.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

STEV.SEAGAL Šichtářová podporuje setrvání ve fašistické, zlodějské, promigrantské, totalitní EU která nás za rok okradla o 220 miliard euro, vítá islámské nežádoucí parazity, vrahy a zločince, podporuje zvyšování cen energii, podporuje zločince a spekulanta Sorose a její názor je protinárodní, úchylný a protičeský. Z EU a NATO lze bez bojootu a sankci vystoupit v referendu, protože EU není ani EHS a ani RVHP, nýbrž fašistický a zločinný moloch ničíčí naše zemědělství, kulturu, soběstačnost, máme horší potraviny než v Německu a západních státech EU, zločinně nám přikazuje kvoty úpotravin, co máme a můžeme vyrábět, zničila ČKD, NH, VŽKG, OKD, JZD Slušovice a Škoda auto co jsou v cizích rukách a tím jde méně peněz na povinných daních do státní kasy ČR tzn., že EU je horší než mor a cholera a katastrofálně škodí národním zájmům ČR a jeho Lidu. Když jsme mohli vstoupit do EU a NATO v referendu, tak můžeme s těch zločineckých molochu i vystoupit v referendu a ne platit dluhy za krachující země eurozony. 1

Vitoslav Tajny Odejit z EU je sebevrazda. Presunout centrum EU do Prahy. misto Bruselu. Zacit prebirat veskere vyhody v plne vyssi a zit na ukor zapadu, jak to delaji do ted oni!

2

