Další na řadě? Ministr zdravotnictví Vojtěch má mít policejní ochranu. Co se stalo?

Pokud jde o samotného ministra, ten tuto informaci o přidělené policejní ochraně zatím nepotvrdil ani nevyvrátil. Vyhýbavě se k dotazu na toto téma postavilo i ministerstvo zdravotnictví čipolicie. Oba úřady totiž neposkytly jednoznačnou odpověď na konkrétní otázku.A podobná reakce přišla od mluvčího policejního prezidia Ondřeje Moravčíka: „K osobám, které mají přidělenu dočasnou policejní ochranu, se nikdy nevyjadřujeme. Je to z taktických důvodů, ale i z hlediska práv chráněné osoby.“Zatím se neví, proč by mělbýt ministr Vojtěch pod policejní ochranou. Portál Seznam Zpráv ale zjistil, že Vojtěch stejně jako i jeho rodina v poslední době čelili blíže neupřesněným výhrůžkám.Nicméně, skutečnosti, že Vojtěch policejní ochranu opravdu má, nahrává do karet i to,že před činžovním domem na pražských Vinohradech, kde ministr žije, několik dnů hlídkuje policejní auto. Zmiňovaný portál si totiž tuto informaci ověřil a auto i se dvěma policisty bylo na místě k vidění idnes ráno.Policejní ochrana & politiciVojtěch však není jediný politik, který kdy čelil výhrůžkám a byla mu poskytnuta policejní ochranka. Připomeňme, že naposledy byl pod ochranou také šéf SPD Tomio Okamura. Ta mu byla přidělena kvůli výhrůžkám, které se na jeho osobu snesly od skupiny Romů z Libereckého kraje. Ti totiž v srpnu na Facebooku zveřejnili příspěvek, ve kterém vyzývají ostatní, aby na Okamuru vzali nože a společně ho odstranili.Do letošního května tuto možnost využíval například místopředseda vlády, ministr průmyslu a také dopravy Karel Havlíček (ANO). Dotyčný byl nakonec, kvůli stupňujícímu se tlaku, zařazen na seznam trvale chráněných osob.A komu vlastně může být taková ochrana poskytnuta? Kromě politiků a dalších ústavních činitelů (prezident, premiér, šéfové obou parlamentních komor, ministři) může být poskytnuta i osobě, které hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí. O tom, zda takovým lidem poskytnuta ochranka či nikoli, rozhoduje příslušný policejní orgán. Souhlasit ale musí i daná osoba.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

