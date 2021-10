https://cz.sputniknews.com/20211006/express-rusko-odmitlo-americkou-zadost-o-pomoc-kvuli-palivove-krizi-16068700.html

Express: Rusko odmítlo americkou žádost o pomoc kvůli palivové krizi

Express: Rusko odmítlo americkou žádost o pomoc kvůli palivové krizi

Spojené státy americké požádaly Rusko a země OPEC o pomoc kvůli rekordním cenám na energetické nosiče. Píše o tom zpravodajka britských novin Express Kate... 06.10.2021, Sputnik Česká republika

Podle Whitfield to povede k rostoucímu deficitu energetických nosičů a růstu jejich cen. Novinářka také předpokládá, že drahá ropa může podkopat proces popandemické obnovy ekonomik USA, Velké Británie a Číny.Nedávno proběhlo zasedání OPEC+, na kterém bylo rozhodnuto, že se aliance bude držet plánu těžby suroviny, který byl vypracován letos v létě. Organizace bude každý měsíc zvyšovat těžbu o 400 tisíc barelů.V posledních týdnech je pozorován rekordní nárůst světových cen na palivo. Cena ropy Brent v úterý překročila hranici 83 dolarů za barel, k čemuž došlo poprvé od 10. října 2018. Za tisíc kubických metrů plynu se na evropském trhu platí 1 450 dolarů.Nord Stream 2 AG plní plynem první větev plynovoduNedávno jsme informovali o tom, že společnost Nord Stream 2 AG začala naplňovat plynem první větev plynovodu Nord Stream 2, aby bylo možné dosáhnout dostatečného tlaku a pokračovat tak v testování linky, prohlásil operátor.Společnost začala plynovod naplňovat, aby bylo možné prověřit jeho těsnost. Do testování byly také zapojeny speciální přístroje pro provádění vnitřní inspekce. Kromě toho experti provedli vnější prohlídku a prověřili instrumenty. Testy probíhají také na druhé větvi plynovodu.Dánská energetická agentura dříve prohlásila, že jedna z větví Nord Streamu 2 odpovídá požadavkům a je připravena k zahájení provozu.Zmiňme, že Nord Stream 2 je plynovod vedoucíz Ruska do Německa o kapacitě 55 miliard kubíků ročně. Výstavba byla ukončena na začátku září. Již letošní dodávky by mohly činit až 5,6 miliardy kubíků.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

