Kate Middletonová se objevila na veřejnosti ve starých šatech za 500 Kč

Paparazziové zachytili 39letou Kate Middletonovou v dlouhých šatech od masmarketové značky Zara. Její elegantní vzhled doplňovaly boty na vysokých podpatcích značky Hugo Boss a také malé náušnice spolu s černou ochrannou rouškou.Uvádí se, že cena zmíněného oblečení činí přibližně 500 korun s ohledem na slevu. Původní cena šatů však byla 90 liber, což je téměř 2 680 kč.Vzhled manželky prince Williama vyvolal obdiv jak čtenářů deníku Daily Mail, tak i uživatelů sociálních sítí, kteří napsali řadu lichotivých komentářů ohledně toho, jak skvěle vypadá vévodkyně z Cambridge ve zvolených šatech.„Miluju ji a oblečení na ní vypadá úžasně,“ uvedla další komentující.Kate Middletonová již dříve, v listopadu 2020, byla také spatřena na veřejnosti ve starém outfitu, který navíc patřil její matce. Šlo tehdy o modré šaty délky midi s límcem a černým pásem od značky Reiss. Uvádí se, že v roce 2010 se ve stejném outfitu objevovala na veřejnosti matka vévodkyně Carol Middletonová.Během dnešní návštěvy univerzitního výzkumného střediska se Kate Middletonová setkala s předními mladými výzkumníky, aby se dozvěděla více o jejich nové studii nazvané Děti 2020. Jedná se o výzkum, který bude sledovat kompletní vývoj reprezentativního vzorku dětí ve věku od devíti měsíců do pěti let.„Naše rané dětství formuje náš dospělý život a vědět více o dopadech této kritické doby je zásadní pro pochopení toho, co můžeme jako společnost udělat pro zlepšení našeho budoucího zdraví a štěstí. Průlomová studie Děti 2020 ilustruje důležitost prvních pěti let života dětí a poskytuje pohled na nejkritičtější aspekty raného dětství a také na faktory, které podporují nebo brání pozitivním celoživotním výsledkům. Jsem odhodlána podporovat větší hloubkový výzkum v této zásadní oblasti a jsem ráda, že se v této rané fázi setkám se všemi, kteří stojí za studií,“ uvedla Kate Middletonová na Instagramu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

