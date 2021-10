https://cz.sputniknews.com/20211006/klaus-o-zdravi-prezidenta-zeman-ma-udajne-problemy-s-jatry-16071190.html

Klaus o zdraví prezidenta: Zeman má údajně problémy s játry

Klaus o zdraví prezidenta: Zeman má údajně problémy s játry

Těsně před volbami se ve velkém rozjely spekulace o zdravotním stavu českého prezidenta Miloše Zemana. Po mnohých vyjádření se k věci nyní vyslovil také... 06.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-06T14:20+0200

2021-10-06T14:20+0200

2021-10-06T14:20+0200

česko

václav klaus

zdraví

miloš zeman

lékař

andrej babiš

prezident

vyjádření

zdravotní stav

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/110/67/1106763_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_94bfec809772eb2d00319a4f55a7f12b.jpg

I když dnes k Zemanově stavu vyjadřoval hradní mluvčí Jiří Ovčáček na Twitteru a reagoval tím na spekulace médií a opozice, zřejmě to nestačilo. Své totiž řekl i Zemanův předchůdce v úřadu.Když moderátora zajímalo, zda může prezident odvádět náročnou práci a zda se jeho zdravotní stav neodráží na jeho úsudku, Klaus odpověděl ve prospěch Zemana.Klaus však nebyl jediný, kdo Zemanovo zdraví řešil. Ve středu totiž na toto téma hovořil také premiér Andrej Babiš se šéfem Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v Praze Miroslavem Zavoralem.Zavoral je přitom osobním lékařem prezidenta. Sám mluvčí Ovčáček ale navíc veřejnost ujišťoval, že prezident nyní pracuje v Lánech a v pátek se chystá k volbám.Hradní mluvčí také uvedl, že podrobnosti budou oznámeny ve čtvrtek odpoledne. Podle něj se Zeman také chystá na povolební vyjednávání a již vzniká plán schůzek.Zdravotní stav prezidentaO zhoršení zdravotního stavu prezidenta se spekuluje již několik dní. Nehledě na to, že prezident České republiky Miloš Zeman opustil Ústřední vojenskou nemocnici již na konci září a následně se setkal s několika českými politiky, řada zdrojů uváděla, že zdravotní stav Zemana není zdaleka tak uspokojivý, jak se oficiálně tvrdí. Někteří poslanci otevřeně prohlásili, že vzhledem k nadcházejícím sněmovním volbám a následnému sestavení vlády by česká veřejnost a politici měli mít jasnou představu o zdraví prezidenta, který se podle Ústavy má aktivně podílet na tomto procesu.Deník N v úterý přišel se zprávou, že prezidenta v pondělí v Lánech navštívil jeho ošetřující lékař Miroslav Zavoral, který je zároveň ředitelem Ústřední vojenské nemocnice, kde se Miloš Zeman opakovaně léčil. Prezident převoz do nemocnice ale odmítl.

Simo Häyhä To mají lidé co hodně chlastaji.

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

václav klaus, zdraví, miloš zeman, lékař, andrej babiš, prezident, vyjádření, zdravotní stav