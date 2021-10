https://cz.sputniknews.com/20211006/koronavirus-znovu-nabira-na-sile-pocet-nove-nakazenych-se-poprve-od-kvetna-vysplhal-nad-tisicovku-16068864.html

Koronavirus znovu nabírá na síle. Počet nově nakažených se poprvé od května vyšplhal nad tisícovku

Koronavirus znovu nabírá na síle. Počet nově nakažených se poprvé od května vyšplhal nad tisícovku

Během úterý v České republice testy odhalily 1 108 nových případů nákazy covidem-19, což je největší počet od 18. května letošního roku. Co se týče... 06.10.2021, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že v pondělí české laboratoře evidovaly 802 nových případů, v úterý počet nově infikovaných dosáhl 1 108 případů, celkem za včerejšek bylo provedeno 21 793 testů. Byl také zaznamenán mírný nárůst reprodukčního čísla, které se zvýšilo z 1,31 na 1,33.Uvádí se, že došlo k nárůstu incidenčního čísla, totiž počtu případů na každých 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní, zvýšilo se ze 43 na 49. Ústav zdravotnických informací a statistiky nedávno uvedl, že na konci října každodenní nárůst nakažených může dosáhnout 2 000 případů, což by znamenalo, že současná vládní opatření zůstanou v platnosti i nadále, nepřijdou přitom ani další restrikce.Původ koronaviruVčera jsme psali o tom, že podle informací zveřejněných v novinách The Telegraph, se koronavirus pravděpodobně začal šířit v čínském Wu-chanu již v létě roku 2019.Podotýká se, že společnost Internet 2.0 prozkoumala smlouvy o dodávkách zařízení pro PCR laboratoře v provincii Chu-pej, jejímž hlavním městem je Wu-chan. Vyšlo najevo, že v roce 2019 se výdaje prakticky dvojnásobně zvýšily ve srovnání s rokem 2018. Autoři zprávy zdůrazňují, že „značný růst výdajů“ byl zaznamenán v létě roku 2019.Podle zprávy bylo zvýšení výdajů podmíněno nákupy ze strany orgánů spojených s kontrolou a prevencí nemocí. Jsou mezi nimi Čínské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí v Chu-peji, vojenská nemocnice ve Wu-chanu, Wuchanský institut virologie a Wuchanská vědeckotechnická univerzita.Podle informací novin už byly výsledky rozboru sděleny vládním úředníkům USA.Od samého začátku epidemie koronaviru ve Wu-chanu koncem prosince 2019 se objevily v médiích různé verze o tom, že by mohl virus uniknout z laboratoře Wuchanského institutu virologie. Odborníci Světové zdravotnické organizace navštívili letos v březnu Wuchanský institut virologie, mj. i maximálně izolovanou laboratoř BSL-4, s níž byly spojeny pověsti o údajném úniku viru, nebo o jeho umělém původu.WHO zveřejnila v březnu plné znění zprávy mezinárodní skupiny odborníků o návštěvě Wu-chanu pro zjištění původu koronaviru, v níž označila jeho únik z laboratoře za „velmi málo pravděpodobný“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

