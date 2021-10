https://cz.sputniknews.com/20211006/lidri-zemi-evropske-unie-jednali-o-obrane-i-cenach-energii-bez-vysledku-16067990.html

Lídři zemí Evropské unie jednali o obraně i cenách energií. Bez výsledku

Lídři zemí Evropské unie jednali o obraně i cenách energií. Bez výsledku

Ve slovinském podhorském sídle Brdo při Kranju se sešli šéfové unijních států. Po tomto jednání předseda Evropské rady Charles Michel uvedl, že Evropská unie... 06.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-06T07:59+0200

2021-10-06T07:59+0200

2021-10-06T07:59+0200

svět

usa

česká republika

andrej babiš

evropská unie (eu)

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/18/13373612_0:262:3175:2048_1920x0_80_0_0_40cb2a4a67b229c8cdf207ba29e99a18.jpg

Lídři unijních států se sešli poprvé od konce spojenecké mise v Afghánistánu. Ten podle řady politiků ukázal přílišnou závislost Evropské unie na Washingtonu. Politici mluvili také o uzavření bezpečnostního paktu mezi USA, Británií a Austrálií (AUKUS).Někteří politici, včetně Andreje Babiše, krátce mluvili o potřebě řešit růst cen energií, větší debata však nenastala.Podle Charlese Michela musí Evropská unie prosazovat své zájmy ve vztahu k Číně, která je „konkurentem, partnerem a systémovým protivníkem“.Český premiér Babiš nebo premiéři Španělska nebo Řecka na závěr večeře otevřeli také téma rychlého růstu cen energií. Řada států například volá po společném nákupu energií či změně pravidla. Michel diskuzi odmítl, protože tomuto tématu lídři EU budou věnovat část řádného summitu za dva týdny v Bruselu.Biden podpořil evropskou integraci zemí západního BalkánuAmerický prezident Joe Biden v telefonickém rozhovoru s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou mluvil o nutnosti harmonizace mezinárodního daňového systému a podpořil integraci do Evropské unie zemí západního Balkánu, uvedl Bílý dům.Při hledání zdrojů financování svých mnoha biliónových sociálně-ekonomických programů Bidenova administrativa chce do vlasti vrátit daně nadnárodních korporací a domlouvá se se zahraničními partnery na zavedení minimální daně na jejich příjmy bez závislosti na příslušnosti na úrovni minimálně 15 procent.Biden a von der Leyenová vysoce ocenili perspektivní roli obchodně-technologické rady USA- EU, která se 29. září sešla na svém prvním zasedání, které proběhlo v americkém Pittsburghu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211005/biden-podporil-evropskou-integraci-zemi-zapadniho-balkanu--16055571.html

Červenáček

Tihle lídři omezenci nechápou objektivní vývoj. Nazrává doba, že se bude muset změnit celosvětový ekonomický i politický model. Nutně bude muset být pokrokovější, mnohoazimutový a stávající lídři budou odejiti, často revolučním násilnějším způsobem. Zatím netuší, o co jde, podobně jako zdejší (většina) diskutérů trááktoristů. Jestli to bude za 3 roky nebo za 10 je v Knize osudu. Ale bouřka to bude veliká. 🐸🐸🐸🐸

4