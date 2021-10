https://cz.sputniknews.com/20211006/nato-vyhosti-v-reakci-na-podezreni-z-nepratelske-cinnosti-osm-ruskych-diplomatu-16079719.html

NATO vyhostí v reakci na podezření z nepřátelské činnosti osm ruských diplomatů

Severoatlantická aliance rozhodla o vyhoštění osmi ruských diplomatů, uvedla redaktorka Sky News Deborah Haynes na Twitteru. 06.10.2021, Sputnik Česká republika

„NATO se v reakci na údajné nepřátelské aktivity, včetně vražd a špionáže, rozhodlo snížit ruskou misi v alianci na polovinu,“ napsala.Podle ní jde o diplomaty, kteří jsou považováni za nedeklarované zpravodajské důstojníky. Budou zrušena další dvě místa, takže v misi zůstane 10 lidí místo předchozích 20. Je třeba poznamenat, že Rusové musí odejít do konce října.Později NATO potvrdilo odebrání akreditace osmi lidem a snížení počtu míst.Zdroj agentury RIA Novosti v alianci označil tuto zásadu za konzistentní.Aliance již vypověděla ruské diplomaty v roce 2018 v reakci na případ Skripalových. Poté byla sedmi zaměstnancům stálé mise odebrána akreditace a dalším třem bylo její udělení zamítnuto. V důsledku toho bylo zastoupení sníženo na 20 lidí.Mise země v NATO odmítla tyto informace komentovat, nasledovala však reakce ruského ministerstva zahraničí.NYT informoval o selhání americké rozvědky v Rusku, Číně, Íránu a PákistánuAmerická ústřední zpravodajská agentura minulý týden zaslala všem svým zámořským stanicím telegram, který informoval o „desítkách“ zabitých, zatčených nebo přijatých informátorů. Píše o tom vydání The New York Times.Podle deníku je nejhorší situace v Číně, Rusku, Íránu a Pákistánu. Pákistánské zpravodajské služby jsou při náboru obzvláště silné. V Íránu jsou informátoři likvidováni.V Rusku a Číně používají místní kontrarozvědky ke sledování amerických agentů a jejich kontaktů umělou inteligenci, biometrické skenování a technologie rozpoznávání obličeje. To ztěžovalo americkým zpravodajským službám komunikaci se zdroji, uvedl článek.

Karel Adam Asi jim Rusové denně v Bruselu připomínali Afghanistan, ego trpělo. 3

Réunion Není překvapení a ani naposled. Vyhoštěno bude jednou celé teroristické NATO. 2

