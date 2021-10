https://cz.sputniknews.com/20211006/nemecko-se-blizi-k-semaforu-zeleni-socialni-demokrate-a-fdp-avizovali-jednani-o-sestaveni-koalice-16073009.html

Německo se blíží k semaforu. Zelení, sociální demokraté a FDP avizovali jednání o sestavení koalice

Německo se blíží k semaforu. Zelení, sociální demokraté a FDP avizovali jednání o sestavení koalice

06.10.2021

Volby do německého spolkového sněmu, které se konaly na konci září, skončily porážkou koalice CDU/CSU, strana Merkelové totiž zaznamenala nejhorší výsledek ve své historii. Momentálně CDU/CSU vládne spolu se Sociálnědemokratickou stranou Německa (SPD), pokračování této spolupráce se však nezdá politicky pravděpodobným. V současné době jak CDU/CSU, tak i SPD přitom potřebují získat na svou stranu dvě další strany s tím, aby dokázaly vytvořit většinovou koalici. Tím pádem pro německé politiky zbývají jen dvě možnosti, a to bud’ tzv. jamajská koalice (CDU/CSU + Zelení + FDP) anebo semaforová koalice (SPD + FDP + Zelení).Němečtí Zelení, kteří obsadili třetí místo v parlamentních volbách, dnes vyzvali stranu FDP ke společnému vyjednávání o sestavení koalice spolu s SPD. Jak poznamenali představitelé Zelených, v předchozích dnech došlo k řadě kontaktů s CDU/CSU, nicméně největší programovou shodu mají Zelení se sociálními demokraty a svobodnými demokraty.Šéf Svobodné demokratické strany Christian Lindner informoval o tom, že jeho strana přijala nabídku Zelených o zahájení trojstranných jednání s SPD. Lindner přitom zdůraznil, že stále neodmítá možnost budoucích jednání s CDU/CSL, a to stejně jako Zelení. Předseda FDP uvedl, že telefonoval se šéfem SPD Olafem Scholzem, dodal také, že první setkání lídrů tří stran proběhne již ve čtvrtek.Na prohlášení ze strany Zelených a FDP následně zareagoval předseda Křesťansko-sociální unie Bavorska (CSU) Markus Söder, který dal jasně najevo, že chápe tyto kroky za de facto odmítnutí koalice s CDU/CSU a výběr ve prospěch spolupráce s SPD. Krátce před tím přitom předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Armin Laschet poznamenal, že CDU/CSU je stále otevřená jednání s Zelenými a svobodnými demokraty.Sesun německé politiky dolevaPřed několika dny exprezident České republiky Václav Klaus ve svém komentáři pro média řekl, že výsledek parlamentních voleb jen potvrdil sesun Německa směrem doleva.Exprezident také dodal, že podle jeho mínění bude stejný sesun podle všech náznaků pokračovat i v Česku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Tak to si užijeme ! 1

