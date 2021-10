https://cz.sputniknews.com/20211006/ods-se-zrekla-sebe-sama-tak-moc-chce-do-vlady-petrov-uvedl-proc-cast-volicu-nechce-volit-spolu-16069873.html

ODS se zřekla sebe sama. Tak moc chce do vlády. Petrov uvedl, proč část voličů nechce volit Spolu

Mediální expert Vadim Petrov se ve svém facebookovém příspěvku přiznal, že je voličem ODS a zároveň vysvětlil, proč koalice Spolu nedokáže získat podporu ze... 06.10.2021, Sputnik Česká republika

Vytvoření volební koalice Spolu se nezamlouvá mnohým voličům ODS, myslí si člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov, který je podle vlastních slov také tím, kdo v minulosti volil občanské demokraty. Hlavním kamenem úrazu pro příznivce ODS je spojenectví této strany se svými dlouhodobými politickými rivaly TOP 09 a KDU-ČSL, což je nepřijatelné z hlediska hodnotové orientace.Vítězství ve volbách a snaha porazit Andreje Babiše je jediným cílem vytvoření tohoto spolku, který se stal pro vedení ODS, KDU-ČSL a TOP 09 důležitější než prosazování zásad a programů vlastních politických stran. „ODS tak moc chce do vlády - i za cenu vlastního popření,” tvrdí mediální expert.Zhruba stejně je to i v případě druhé opoziční koalice, kde Piráti podle názoru Petrova spojením svých sil se STAN relativizovali sami sebe. Současný vývoj totiž názorně ukazuje, že vedení Pirátské strany není připraveno stanout v čele vlády.Zcela jinou strategii si zvolili sociální demokraté, kteří nehledě na své klesající preference zachovali svou ideovou konzistentnost a nešli do různorodých koalic.Možné spojení Spolu a PirSTANuPřed pár dny český premiér Andrej Babiš v rámci předvolební debaty na CNN Prima News varoval před koalicí Spolu, která se hodlá spojit s „neomarxisty“ Piráty.Petr Fiala mu na jeho slova vyčetl, že on je „staromarxita“, který se spojuje s komunisty. Babiš spolu s ČSSD vládl po dobu několika let za podpory KSČM.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

vladimir007 I když připustím, že Babiš má pravdu s tím popřením sama sebe u ODS i KDU kvůli získání moci. Musím konstatovat, že těm partajím (ods, kdu, top, stan, piráti), ale i ANO a ČSSD chybí jasná vize pro český stát a český národ (item národa Moravského). Existence v EU a NATO není žádná rozumná vize a zahraniční politika těch všech stran nás odděluje v ekonomice od půlky světa - a to vše jen pro krásné modré očisoudruhů zpoza moře, kteří nejsou naši přátelé (neboť oni tvrdí, že usa si nehrají na přátele, ale jen na to , co je výhodné pro usa; totéž platí už léta pro anglány, němce a frantíky, což nám opakovaně v čase předváděli ... ČR by měla dělat samostatnou zahraniční politiku - co je výhodné pro ČR, nikoliv co je výhodné pro lži-přátele. ČR by si neměla dělat nepřátele v zahraničí - kdekoliv a navazovat obchodní styky. Takže budoucnost ČR po volbách bude i nadále pod mraky a v mlze, ať vyhraje kterákoliv z těch partají. Ovšem v podání ods, pirátů a topky to bude ještě víc v mlhách .... 2

