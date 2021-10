https://cz.sputniknews.com/20211006/polsko-vyzvalo-nato-aby-zasahlo-do-situace-kolem-plynovodu-nord-stream-2-16069730.html

Polsko vyzvalo NATO, aby zasáhlo do situace kolem plynovodu Nord Stream 2

Polsko vyzvalo NATO, aby zasáhlo do situace kolem plynovodu Nord Stream 2

NATO a EU se mají zamyslet nad tím, jak čelit „výzvám“, které by mohly pocházet od ruského plynovodu Nord Stream 2. Jak oznámila rozhlasová stanice Polskie... 06.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-06T16:29+0200

2021-10-06T16:29+0200

2021-10-06T16:29+0200

svět

nato

rusko

polsko

nord stream 2

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/345/36/3453643_0:106:3500:2075_1920x0_80_0_0_a51632a87fd71a987356cc5d9f40996e.jpg

Podle názoru hlavy polského státu musí Západ vyvodit závěry z dopuštěných chyb, včetně zkrachování mise v Afghánistánu a výstavby plynovodu Nord Stream 2, který je podle něho „chybou strategického významu pro celé transatlantické společenství“.Podle tvrzení Andrzeje Dudy jde nejen o možnost „přerušení Ruskem dodávek plynu na Ukrajinu a na Slovensko, nebo o zahájení dodávek mimo Polsko. „Jde o něco víc, o poskytnutí Rusům možnosti strategického vydírání, které daleko přesahuje rámec energetických otázek,“ řekl prezident.Přitom podle jeho názoru „dnes je třeba v EU a NATO myslet na to, jak čelit politickým, energetickým a vojenským hrozbám a výzvám, které může přinést Nord Stream 2“.Nord Stream 2 je plynovod z Ruska do Německa o kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně. Jeho výstavba byla ukončena začátkem září. Objemy dodávek mohou činit už letos 5,6 miliard kubíků. Společnost Nord Stream 2 AG včera oznámila, že začala naplňovat plynem první větev, aby bylo dosaženo tlaku potřebného pro další testování. Na druhé větvi pokračují spouštěcí a seřizovací práce.Proti tomuto projektu aktivně vystupovala Ukrajina, která se obává, že přijde o zisky z tranzitu, a také USA, které mají zájem na prosazování svého LNG v Evropě. Varšava je proti tomuto projektu, protože podle slov polského premiéra Mateusze Morawieckého jeho realizace „neodpovídá zájmům země“.V Rusku nejednou vyzvali k tomu, aby se o Nord Stream 2 nemluvilo v kontextu jakékoli politizace, protože jde o komerční projekt, který je výhodný jak pro Rusko, tak pro Evropskou unii.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211006/express-rusko-odmitlo-americkou-zadost-o-pomoc-kvuli-palivove-krizi-16068700.html

Milan Zmeskal

Pšonci dostali to,co si naordinovalo.Polsko které bylo mezi prvními státy aby se na Rusko vytvořily sankce ve všech směrech ,nyní kňučí o reakci NATO?Ta pakáž má zájem na konfrotaci?Polsku nikdy nešlo o slušném obchodu s okolními státy natož s Ruskem.Vždy jim šlo o nadvládu nad Slovany.Jen že narazily na mentalitu Ruska.Rusku jde vždy o obchod.Jestli si to státy neuvědomují ,včetně Česka,tak mají problém.A tady je to vidět názorně.Obzvlášť Česko a jeho politici si to pořádně zavařili.A mladí se stále chovají jako berani a stále věří podvodníkům z pravice kterým jde jen o teplé místa ve vládě a spodina je jim na obtíž.

9