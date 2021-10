https://cz.sputniknews.com/20211006/potraviny-rekordne-zdrazily-poprve-za-40-let-16070431.html

Potraviny rekordně zdražily poprvé za 40 let

Index světových cen potravin se zvýšil za rok o 27 procent, to je rekordní ukazatel za 40 let, řekl v rozhovoru pro portál Ura.ru generální ředitel informační... 06.10.2021, Sputnik Česká republika

Podle něj k tomu dochází proto, že jsou různé zemědělské výrobky navzájem spojeny, například roste cena nejen ovoce, zeleniny nebo mléka, ale také krmiv a hnojiv.„Spouští to spirálu růstu cen a ceny rostou a budou růst i nadále, jiná otázka je, že kupní schopnost není neomezená,“ vysvětlil Feďakov.V důsledku toho podle jeho názoru bude možné dříve či později „nahmatat“ úroveň, nad niž se už ceny zvyšovat nebudou.Analytici portálu Trading Economics dříve upozornili na to, že futures na arabiku se zvýšily poprvé od října roku 2014 nad psychologicky významnou úroveň dva dolary za jednu libru. Bylo to důsledkem největšího za posledních 20 let snížení výroby v Brazílii, která je klíčovým výrobcem a vývozcem kávy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ignác Zajimavé. Všude slyším o inflaci. Porovnal jsem dvě účtenky pořízené v polském nákupním řetězci, které dělí 10 měsíců a zjistil jsem, že nic nepodražilo. Naopak dvě položky vyšly levněji než před rokem(nejde o akční ceny). O tom, že je nyní o 5% výhodnější kurz Koruny vůči Zlotému ani nemluvě. ČR žije podle TV v potravinové inflaci. Jen já a několik dalších nezmanipulovaných žijeme v těžké deflaci. Inu za blbost se vždy platilo. 2

