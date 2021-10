Putin: Evropané se snaží zachovat uhlíkovou neutralitu na úkor Ruské federace

https://cz.sputniknews.com/20211006/putin-obchodovani-s-plynem-nejsou-hodinky-kalhotky-kravaty-proste-se-neprodava-16076065.html

„Jak lze bojovat za uhlíkovou neutralitu, když energetická rovnováha v Evropě, v tomto případě ve Spolkové republice (Německo, pozn. red.), je v části produkci uhlí dvakrát větší než v Rusku? Ukázalo se ale, že to skutečně dělat lze a Evropané se o to snaží, ovšem na úkor někoho jiného,“ řekl prezident Ruské federace. Upřesnil také, že v tomto případě se o to Evropa „snaží na náš úkor, na úkor Ruské federace“.Putin také poznamenal, že spotřebitelé v kontinentální části Evropy trpí kvůli rozhodnutí z posledního svolání Evropské komise, podle kterého má EU přejít na burzovní obchod s plynem. „Tento návrh přejít na burzovní obchod s plynem byl přitom učiněn a prosazen experty Evropské komise minulého svolání, a většinou britskými experty. Kde jsou nyní tito britští experti a kde jsou nyní jejich návrhy - je jasné (Putin naráží na Brexit, pozn. red.). A spotřebitelé v kontinentální Evropě rozhodně trpí v důsledku realizací těchto návrhů,“ řekla hlava ruského státu.Ruský prezident Vladimir Putin zkritizoval burzovní obchod s plynem. Ten podle něj není efektivní, protože jde o složitý technologický proces dodávek, nikoli o prodej „hodinek, trenýrek, kravat či aut“. „Obecně není burzovní obchod s plynem příliš efektivní, protože s sebou nese mnoho rizik. Nejsou to hodinky, trenýrky a kravaty, ani auto. Není to ani ropa, kterou lze vyprodukovat a skladovat kdekoliv, včetně tankerů, v očekávání určité situace na trhu,“ zdůraznil ruský prezident. Plyn se „tak neobchoduje“, podotkl Putin. „Nedá se ho tak skladovat. Totéž platí i pro zkapalněný zemní plyn – musíte ho vyrobit, provést zkapalnění, naložit do tankerů, dopravit, a pak zase regazifikovat,“ konstatoval.Ruský prezident Vladimir Putin v rámci setkání k energetickým otázkám také požádal ministra energetiky Nikolaje Šulginova, aby převzal kontrolu nad plněním závazků ohledně dodávek plynu do Evropy přes území Ukrajiny.„Žádám vás, jako ministra energetiky, abyste tyto záležitosti převzali pod svou osobní kontrolu a zajistili, aby Gazprom plnil všechny své smluvní závazky týkající se tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu do Evropy,“ řekl Putin na setkání o energetice.„Je nutné plně dodržovat smluvní závazky týkající se tranzitu, čerpání našeho plynu přes území Ukrajiny. Zaprvé bychom neměli nikoho stavět do obtížné situace, včetně Ukrajiny, navzdory všem momenty spojené s rusko-ukrajinskými vztahy dnes. A za druhé, není třeba podkopávat důvěru v Gazprom jako absolutně spolehlivého partnera ve všech ohledech,“ řekl Putin na setkání k energetickým otázkám.Igor Sečin za účelem stabilizace situace na evropském trhu navrhl realizovat pilotní projekt na export 10 miliard ccm plynu ze zdrojů firmy Rosněft. „Jedním z návrhů na stabilizaci situace na evropském trhu s plynem by mohlo být povolení k realizaci pilotního projektu na export 10 miliard ccm plynu ze zdrojů Rosněfti,“ řekl Sečin na jednání o rozvoji energetiky.Sečin připomněl, že Putin už dával příslušné pokyny vládě. „Jeho realizace je nyní velice aktuální jak z hlediska stabilizace trhu, tak I tvorby dodatečných příjmů rozpočtů,“ zdůraznil šéf Rosněfti.

