Šéfka Evropské komise okomentovala plynovou krizi v Evropě

Ve dlouhodobé perspektivě jsou pro EU důležité investice do obnovitelné energetiky, dá nám to stabilnější ceny a nezávislost, řekla předsedkyně Evropské komise... 06.10.2021, Sputnik Česká republika

„Ve dlouhodobé perspektivě v energetice je důležité investovat do obnovitelných zdrojů. Dá nám to stabilní ceny a větší nezávislost. Protože se do EU exportuje 90 % plynu, ale obnovitelná energetika patří nám,“ řekla.Šéfka EK dodala, že příští týden zveřejní Evropská komise prohlášení o energetice, bude se to projednávat v rámci Rady EU.Cena plynu v Evropě ve středu v určitém okamžiku překonala další rekord, přesahovala 1 900 dolarů za tisíc metrů krychlových, ale poté prudce klesla na 1 679 dolarů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Mir Obnovitelné energetika v dnešní podobě je určována mírou rusofobie. Pragmatický přístup je politikou zcela mimo realitu viz "plynová krize". Z EU jen bla, bla, bla. 5

Teodor Neni v te EK nikdo, kjdo by te blbce Lejnove vysvetlil, ze v noci slunko sviti jinde, Mesic sviti jen malokdy a jen slabe a cim vice vetrnych kol postavi, tim mene bude vetrneho proudeni , bude tepleji a zeme se zmeni v suchou step 4

