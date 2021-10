https://cz.sputniknews.com/20211006/to-vam-piratostan-a-top-09-o-euru-nereknou-premier-babis-vysvetlil-proc-rostou-ceny-a-inflace-16073443.html

„To vám Pirátostan a TOP 09 o euru neřeknou,” premiér Babiš vysvětlil, proč rostou ceny a inflace

„To vám Pirátostan a TOP 09 o euru neřeknou,” premiér Babiš vysvětlil, proč rostou ceny a inflace

Minulý pátek statistický úřad Evropské unie (Eurostat) uvedl, že inflace v eurozóně vzrostla ze srpnových 3,0 % na 3,4 % v důsledku prudkého růstu cen... 06.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-06T20:28+0200

2021-10-06T20:28+0200

2021-10-06T20:28+0200

česko

eurozóna

andrej babiš

inflace

pirátská strana

ceny

růst

piráti

evropská unie (eu)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/16073418_0:105:1999:1229_1920x0_80_0_0_2ce62b8a6febc4fb2f9fc0e0f29a9bf3.jpg

„Naše inflace je stále pod průměrem Evropské unie. A kdybychom měli euro, byla by určitě vyšší,“ píše Babiš na své facebookové stránce s tím, že v sousedním Německu prý zažívají nejvyšší inflaci od počátku devadesátých let.Podle něj Piráti a koalice SPOLU zamlčují míru inflace v jiných zemích Evropy, protože chtějí zavést euro.Dříve v září premiér ve Sněmovně vysvětloval růst cen rostoucími cenami ropy a plynu a ohradil se proti pirátskému poslanci Jakubu Michálkovi, že se podle něj snaží Michálek lidem namluvit, že inflaci způsobila vláda.Připomeňme, že již v červnu si Babiš rýpl do Pirátů a označil poslance Michálka za ekonomického diletanta.Inflace v eurozóněVe svém prvním odhadu zářijové inflace v 19 zemích Evropské měnové unie Eurostat uvedl, že ceny energií vzrostly o více než 17 % ve srovnání se zářím 2020. Srpnové ceny energií zaznamenaly meziroční nárůst o 15,4 %.Eurostat dříve uvedl, že ceny průmyslových výrobců za červenec, což jsou poslední dostupné údaje, vzrostly o více než 2 %, ceny výrobců chemických látek se zvýšily o 1 %.Prudký nárůst cen energií se promítl i do ekonomiky a v souladu s růstem cen potravin, alkoholu a tabáku se zvýšily i ceny neprůmyslového zboží, a to o více než 2 %. Služby byly podle klasifikace Eurostatu jediným subsektorem, kde se nárůst cen držel pod 2% hranicí.Evropská centrální banka (ECB) v eurozóně usiluje o udržení inflace kolem 2 %. Jádrová inflace, tedy ta, která nezahrnuje volatilnější ceny energií, v září činila 1,9 %, což je nárůst oproti srpnovým 1,7 %.Všechny významné ekonomiky v rámci eurozóny vykázaly míru inflace vyšší než 2 %. Německo, největší ekonomika eurozóny, zaznamenala inflaci ve výši 4,1 %.Analytici ING Bank uvedli, že prudký nárůst hlavní míry inflace byl způsoben především dočasnými faktory, jako jsou ceny energie a přirážky k cenám v oblasti volného času a pohostinství po lockdownu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211006/potraviny-rekordne-zdrazily-poprve-za-40-let-16070431.html

https://cz.sputniknews.com/20211006/premier-madarska-uvedl-pricinu-rustu-cen-plynu-16070295.html

STEV.SEAGAL Babiše nemusím, ale v tom má pravdu. 1

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eurozóna, andrej babiš, inflace, pirátská strana, ceny, růst, piráti, evropská unie (eu)