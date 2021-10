https://cz.sputniknews.com/20211006/uvidime-jak-dopadnou-volby-v-cesku-polsky-premier-morawiecki-zatim-odmitl-jednat-o-turowu-16070811.html

Uvidíme, jak dopadnou volby v Česku. Polský premiér Morawiecki zatím odmítl jednat o Turówu

Předseda polské vlády Mateusz Morawiecki prohlásil, že Varšava nebude jednat o těžbě v dole Turów do skončení parlamentních voleb v České republice. Polský... 06.10.2021, Sputnik Česká republika

Projednání tématu těžby uhlí v dolu Turów, které se v poslední době stalo kamenem úrazu ve vztazích mezi Varšavou a Prahou, se posune na dobu po parlamentních volbách v České republice. Dnes to uvedl předseda vlády Polska Mateusz Morawiecki, který se stejně jako český premiér Andrej Babiš účastní summitu lídrů EU a západního Balkánu ve slovinském městě Brdo.Ukončení jednání mezi Polskem a ČeskemPřipomeňme, že toto pondělí náměstek ministra zahraničí Polska Marcin Przydacz poznamenal, že v současné době Varšava nevidí smysl v dalších jednáních s Českou republikou ohledně Turówu, a to kvůli tomu, že jakékoliv diskuze v této fázi nepřináší žádný pozitivní výsledek. Kromě toho polský politik vyjádřil přesvědčení, že Praha momentálně nemá zájem o uzavření dohody s Varšavou, a to kvůli vnitropolitickým důvodům.Vysvětlil, že dohody nebylo dosaženo proto, že Češi chtěli, aby ji nikdy nebylo možné zrušit, aby Polsko, dokonce v situaci, kdyby Česko neplnilo své závazky, ji nemohlo zrušit.Rozhodnutí soudního dvora EUSoudní dvůr EU na žádost Česka nařídil Polsku, aby okamžitě zastavilo veškeré práce v dolu Turów. Česká strana protestuje proti plánovanému rozšíření dolu, poněvadž to může snížit hladinu podzemních vod, vytvořit problémy se zásobováním vodou přilehlého území a způsobit škody životnímu prostředí. 20. září Soudní dvůr EU přijal rozhodnutí, že Polsko, které nesplnilo jeho nařízení, musí platit denně pokutu ve výši 500 tisíc eur, dokud nezastaví těžbu v dole.Polský prezident Andrzej Duda dříve prohlásil, že si Varšava nemůže dovolit zavření dolu Turów, protože přijde o 7 % energetického trhu. Polský premiér Mateusz Morawiecki 26. září informoval o návrzích Varšavy ohledně překonání problému s dolem. Jde podle jeho slov o finanční pomoc Polska obyvatelům českých pohraničních okresů v realizaci projektů týkajících čištění vody, výstavby bariér proti hluku a dalších investic.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Kraken007 Tedy přeloženo. V případě zvolení jedné ze dvou tzv. protibabišovských koalic Polsko počítá; že ji půjdou více na ruku a dotčení obyvatelé území ostrouhají. 2

Toňula Hubený Jaképak domlouvání? Polsko by mělo zastavit těžbu a uhradit ty škody, které už napáchali. 2

