https://cz.sputniknews.com/20211006/v-nemecku-operatorovi-plynovodu-nord-stream-2-pohrozili-soudnim-licenim-16069546.html

V Německu operátorovi plynovodu Nord Stream 2 pohrozili soudním líčením

V Německu operátorovi plynovodu Nord Stream 2 pohrozili soudním líčením

Německý síťový regulátor pohrozil operátorovi Nord Stream 2 AG soudním líčením, nedokáže-li potvrdit, že plynovod odpovídá požadavkům zákonodárství EU... 06.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-06T11:21+0200

2021-10-06T11:21+0200

2021-10-06T11:21+0200

svět

německo

plyn

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/10/13062772_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_1563f09f2b0a5cfe40531f1ffe615000.jpg

Regulační společnost podotkla, že všechny technické podmínky pro spuštění plynovodu byly splněny, a proto bude možné v nejbližší době odevzdat do provozu první větev, ale jsou nutná potvrzení toho, že společnost je ochotná plnit všechny předpisy. Týká se to otázek „nediskriminačního přístupu k síti a integrace infrastruktury do trhu Německa“, podotkl spolubesedník agentury.„Spolková síťová agentura si jednoznačně vyhrazuje právo zahájit dohlédací řízení, mj. o nepoctivých praktikách, proti Nord Stream 2 AG, nebudou-li rozptýleny pochyby o dodržení všech pravidelných požadavků,“ dodal.Nord Stream 2 je plynovod z Ruska do Německa o kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně. Jeho výstavba byla ukončena začátkem září. Objemy dodávek mohou činit už letos 5,6 miliard kubíků. Společnost Nord Stream 2 AG včera oznámila, že plynem začala plnit první větev, aby bylo dosaženo tlaku potřebného pro další testování. Na druhé větvi pokračují spouštěcí a seřizovací práce.Nevyřešeným zůstává spor kolem obnovené Plynové směrnice EU, která nabyla platnosti 23. května roku 2019. Podle jejích normativů po uvedeném datu musí být potrubí naplněno částečně alternativním dodavatelem anebo jeho úsek na území EU musí patřit nezaujaté společnosti. Regulační společnost se zatím neusnesla, že tento dokument neplatí pro Nord Stream 2.Rusku to nevyhovuje. Podle názoru Moskvy, která se proti tomuto rozhodnutí odvolala, je třeba se opírat nikoli o technické, ale o hospodářské argumenty. Do okamžiku obnovení směrnice už byly učiněny mnohamiliardové investice s ohledem na dřívější právní situaci.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211006/express-rusko-odmitlo-americkou-zadost-o-pomoc-kvuli-palivove-krizi-16068700.html

Karel Adam Po této zprávě vyletí plyn na 3000USD, holt EU se střelila asi do hlavy. 5

Kraken007 Ono to za pár týdnů vypluje na povrch; co zamýšlí. Kdo na této krizi nejvíce vydělává. Norové; Angličani? Či snad korektní Němci? 4

5

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, plyn, nord stream 2