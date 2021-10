https://cz.sputniknews.com/20211006/ve-vlade-sedi-lide-kteri-miluji-kokain-fico-uvedl-s-cim-muze-souviset-nahle-propusteni-plackove-16070594.html

„Ve vládě sedí lidé, kteří milují kokain.“ Fico uvedl, s čím může souviset náhlé propuštění Plačkové

„Ve vládě sedí lidé, kteří milují kokain.“ Fico uvedl, s čím může souviset náhlé propuštění Plačkové

Strana Směr-SD dnes ráno uspořádala tiskovou konferenci v souvislosti s případem, podle kterého slovenská prokuratura stáhla svou stížnost ve věci stíhání... 06.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-06T13:26+0200

2021-10-06T13:26+0200

2021-10-06T14:12+0200

slovensko

robert fico

drogy

směr-sd

zuzana plačková

prokuratura

vazba

naka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1012/74/10127430_0:19:1080:627_1920x0_80_0_0_18b16b9dc7dd4ffa7b89d7f3a63bbfd1.jpg

Šéf slovenské strany Směr-SD Robert Fico v úvodu řekl, že se mu jen velmi těžko hledají slova v rámci komentáře situace, která se tento týden udála ve známém a závažném drogovém případě. „Oni si z nás dělají kozy – kvůli tomu, co dnes dělají, pokud jde o boj prý za právní stát a očistu,“ uvedl.Předseda Směru si v souvislosti s tím položil otázku, co se vůbec stalo, že si prokurátor narychlo rozmyslel svou stížnost stáhnout? Podle Fica náhlé propuštění Plačkové a jejího manžela souvisí s tím, že by pár mohl být propojen s vládní koalicí a tedy některým vládním politikům dodávat drogy. Fico přitom poznamenal, že důkazy tohoto propojení nemá, jen se snaží uvažovat logicky.„Vysvětlete mi, co se během dvou či tří dnů stalo s důvody, které uváděl sám prokurátor při návrhu vazby, s důvody uvedenými v jeho následné stížnosti, kterou ale obratem stáhl,“ zeptal se šéf Směru a pokračoval: „Komu z vlády dodávala Plačková kokain, když si vyjednala svobodu?!“ ptá se Fico.„Je veřejným tajemstvím, že ve vládě sedí lidé, kteří milují kokain. A budu teď velmi tvrdý a velmi jasný. Proč nemáme právo ve straně Směr tvrdit, že Plačková a její manžel jsou na svobodě jen proto, že dodávali kokain významným lidem? Tito významní lidé se splašili a podlehli představě, že by se někde mohlo objevit jejich jméno. Proto zajistili, úplně směšně a na hulváta, bez jakýchkoliv zábran, že obvinění nebyli vzati do vazby a navíc prokurátor Specializovaného soudu stáhl stížnost dva dny před rozhodováním Nejvyššího soudu SR,“ zaútočil na vládu Fico.Dokonce některé politiky obvinil z toho, že chodí do parlamentu „bez duhovek“ v očích.Zadržení Plačkové a StrauszeKrálovnu slovenského Instagramu Zuzanu Plačkovou a jejího manžela Reného Strausze nedávno zadržela policie. Oba byli následně obviněni z drogové trestné činnosti a členství ve zločinecké skupině. Prokurátor podal návrh na vazební stíhání podnikatelky, jejího manžela a několika dalších osob.Plačková a dalších čtrnáct lidí bylo nakonec obviněno. Média totiž uvádí, že se v domě Plačkové a Strausze našlo šest mobilních telefonů, notebook a občanský průkaz na jméno Mário Herák.TV Markíza navíc tvrdí, že tuto instagramovou královnu měla odposlouchávat tamní policie. Plačková si spolu se svým manželem ale stojí za tím, že drogy neberou a ani je neprodávají.Uvádělo se, že obviněným hrozí vysoké tresty. Dokonce se dříve spekulovalo o tom, že by Plačkovou mohlo čekat doživotí. Soud nakonec rozhodl, že manželé zůstávají stíhaní na svobodě, protože soudce nepokládal důkazy dostatečné k tomu, aby skončili ve vazbě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211005/plackova-ma-po-tezkem-obdobi-duvod-na-oslavu-i-s-manzelem-se-tesi-z-prirustku-do-rodiny-16053012.html

Kraken007 Koks? Je ho málo, jako uhlí! Uhlí zdražilo, koks určitě také. Třeba proto? :D:D. Kdoví;,jestli spolupracující obviněný neřekne; že ho dodával celé straně Smer.. 1

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

robert fico, drogy, směr-sd, zuzana plačková, prokuratura, vazba, naka