Volby do Poslanecké sněmovny začínají. Volit mohou lidé v karanténě, navíc z auta

Volby do Poslanecké sněmovny začínají. Volit mohou lidé v karanténě, navíc z auta

Volby do Poslanecké sněmovny letos kvůli koronaviru začínají již dnes. Dnešní začátek se však týká pouze lidí v karanténě či izolaci, ti mohou hlasovat z auta... 06.10.2021

Jak uvádí ČTK, není jasné, kolik je v Česku dospělých v karanténě a izolaci. Podle České správy sociálního zabezpečení a ministerstva zdravotnictví nyní covidem-19 trpí asi 7 900 lidí, v karanténě s elektronickou neschopenkou je 2 223 zaměstnanců a živnostníků, kteří si platí nemocenské pojištění.Dnes je také poslední příležitost, kdy si lidé na obecním úřadu mohou vyřídit voličský průkaz, pokud chtějí volit mimo svou domovskou obec. Lhůta uplyne v 16:00. Potřeba je pouze doklad totožnosti.V 14:00 dnes také končí lhůta, kdy strany mohou stáhnout některé své kandidáty. Kandidáti také mohou svou kandidaturu odvolat. Do úterního poledne tak učinilo deset kandidátů, například Jana Peterková z pražské kandidátky Aliance národních sil, Miroslav Bárta z jihomoravských Pirátů nebo Eduard Kraus z SPD v Pardubicích.Nový průzkumCNN Prima News uveřejnila předvolební statistiku, která však nebere v úvahu vytvořené koalice. Pro některé by to znamenal konec. Volební model vypracovala agentura STEM.Jak by to však vypadalo, kdyby koalice kandidovaly samostatně? Podle volebního modelu agentury STEM, který prováděli od 24. do 30. září, a kterého se účastnilo 1247 osob, by to byl konec například pro TOP 09. Lidovci by se protlačili jenom těsně a ODS by získala 10,3 procenta, čímž by se umístila na čtvrté příčce. Pohromadě má však koalice Spolu 21,4 procenta a je druhá hned za hnutím ANO.V sólo akci by Piráti získali pouze 10,6 procenta, což odpovídá třetí příčce. Piráti spolu se STAN však mají podle modelu 17,4 procenta a jsou tak třetí hned za ANO a Spolu. Hnutí ANO samostatně získalo podporu 28,2 procenta a hnutí SPD získalo 13 procent.Do dolní komory by se dostali komunisté, STAN, Přísaha i lidovci. TOP 09 by samostatně neuspěla. Neuspěla by ani ČSSD.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

