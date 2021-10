Vyhrožují jim! Policie SR poskytne větší ochranu zdravotníkům před odpůrci očkování

https://cz.sputniknews.com/20211006/vyhrozuji-jim-policie-sr-poskytne-vetsi-ochranu-zdravotnikum-pred-odpurci-ockovani-16078464.html

Slovenská policie začne aktivněji poskytovat součinnost nemocnicím a mobilním očkovacím týmům, aby zajistila vyšší ochranu před verbálními, ale i fyzickými... 06.10.2021, Sputnik Česká republika

„Faktem je, že zdravotnický personál přichází do kontaktu s lidmi, kteří jim vyhrožují, je proto třeba přijmout aktivní opatření, která tímto incidentům zabrání,“ řekl Mikulec.Krizový štáb se konsensuálně dohodl na konkrétních opatřeních. Část z nich bude okamžitě aplikována do praxe, o dalších budou jednat na následujícím zasedání ÚKŠ, přiblížil ministr vnitra. Podotkl, že tématem ÚKŠ byla i cílená a efektivní komunikační strategie zainteresovaných resortů v této oblasti.Dočasný policejní prezident Štefan Hamran má podle ministra určit, kolik sil a prostředků lze na zvýšenou ochranu zdravotníků použít, policie stejně tak požádá o součinnost další bezpečnostní složky, jako jsou Ozbrojený síly (OS) SR, Sbor vězeňské a justiční stráže, a také Finanční zprávu SR. Situaci má policie mapovat v součinnosti s ministerstvem zdravotnictví.Šéf resortu zdravotnictví Vladimír Lengvarský (kandidát OĽaNO) ocenil reakci ministerstva vnitra na požadavek zdravotnictví, aby resorty konzistentním a jasným stanoviskem vyjádřily podporu zdravotníkům, kteří několik měsíců bojují s pandemií.Odborník na tropickou medicínu a infektolog Vladimír Krčméry, který se jednání ÚKŠ zúčastnil, měl také zkušenosti s útoky odpůrců očkování.Myslí si, že s přibývajícím počtem obětí v aktuální vlně pandemie bude klesat i počet a intenzita útoků na zdravotníky.Ochranu podle Mikulce bude policie směřovat nejen na samotné zdravotníky, hygieniky, ale i jejich blízké.Resort spravedlnosti se má také zabývat novelou trestního řádu. Mikulec k tomu uvedl, že by se tam mělo zjednodušit přestupkové řízení, v jehož rámci se řeší mnoho případů šíření hoaxů.Mikulec naznačil i snahu legislativními nástroji zpřísnit postup vůči těm, kteří prostřednictvím sociálních sítí šíří hoaxy, zvyšující animozity a nevraživost vůči zdravotníkům i těm, kteří zajišťují protipandemická opatření.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

